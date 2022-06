El congresista Elvis Vergara, de la bancada Acción Popular, negó que él y otros cinco legisladores que han sido sindicados como “Los niños” por la colaboración eficaz de Karelim López hayan sido efectivamente suspendidos por su partido político, rechazando así el comunicado emitido por el secretario general.

“No hay ninguna suspensión porque ese documento no tiene ningún tipo de validez. El señor Edmundo del Águila no tiene ningún tipo de representación en el partido y eso ustedes lo pueden corroborar ante las instancias partidarias como en el Jurado Nacional de Elecciones”, manifestó ante la prensa.

El 28 de mayo, Acción Popular informó que suspendió la militancia de forma temporal de los seis congresistas que han sido sindicados como ‘Los niños’ por el testimonio de Karelim López como colaboradora eficaz. La medida alcanza a Raúl Doroteo, Ilich López, Juan Mori, Darwin Espinoza, Elvis Vergara y Jorge Flores Ancachi. El comunicado está firmado por el secretario general del partido, Edmundo del Águila Morote.

Elvis Vergara rechazó haber sido suspendido de su militancia de Acción Popular. (Canal N)

“No existe un secretario general de Acción Popular a la fecha. Somos militantes y no vamos a dejar de ser militantes mientras no haya de parte nuestra una renuncia o, en todo caso, una separación oficial. No hay secretario general, no hay dirigentes y, por lo tanto, no hay quién tome esas decisiones”, agregó Vergara.

En otro momento, el legislador dijo que Acción Popular evaluará si es que apoya o no la interpelación contra el presidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres.

Sin embargo, comentó que su opinión personal es que se debería respaldar una censura contra el primer ministro.

“Es una opinión personal, la bancada tendrá que decidir en las próximas horas, pero la censura contra Aníbal Torres tiene que proceder [...] El señor Aníbal Torres se tiene que ir”, indicó.

