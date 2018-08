La Comisión de Gracias Presidenciales venía siendo presidida por Manuel Francisco Soto Gamboa pero ya no más. El Ministerio de Justicia oficializó hoy su relevo del cargo y designó como su reemplazante al abogado Fernando Rafael Castañeda Portocarrero, quien antes se desempeñó como adjunto en Asuntos Constitucionales de la Defensoría del Pueblo.

La designación de Castañeda, quien es también viceministro de Justicia, se conoció a través de una resolución ministerial publicada hoy en el Boletín de Normas Legales del diario oficial El Peruano, y que lleva la firma del ministro de Justicia, Vicente Zeballos.

En cuanto a Manuel Francisco Soto Gamboa, la resolución precisa que ya no tiene vínculo laboral con el Ministerio de Justicia "por lo que corresponde dar por concluida la citada designación".



Lo que no se menciona es que el ex funcionario del sector es protagonista de uno de los llamados audios de la vergüenza en el que se le escucha conversar con el ex presidente de la Corte Superior del Callao, Walter Ríos.

En dicha grabación, que fue publicada por el portal IDL-Reporteros, Soto Gamboa accede a mejorar las condiciones laborales de la esposa de Ríos.

La Comisión de Gracias Presidenciales, cabe precisar, se encarga de evaluar y calificar las solicitudes de indulto y/o conmutaciones de pena.

El grupo de trabajo está conformado por cinco miembros, cuatro de los cuales son designados por el Ministerio de Justicia y uno por el Despacho Presidencial.