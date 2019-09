La fiscal anticorrupción Zoila Sueno, encargada de la investigación a un grupo de funcionarios y exfuncionarios que participaron en el proceso de licitación y firma de la adenda al contrato para la construcción del Aeropuerto Internacional de Chinchero, en Cusco, deberá presentarse ante la Comisión de Fiscalización del Congreso de la República.

En la sesión de hoy miércoles, a la que acudió el excontralor general Edgar Alarcón a exponer sobre el informe sobre la adenda N°1, la congresista Esther Saavedra (Fuerza Popular) hizo mención a la denuncia de la fiscal Zoila Sueno sobre supuestos actos de “obstaculización” de parte de entidades del Gobierno relacionadas con la indagación.

En respuesta, el presidente del grupo de trabajo, Segundo Tapia (Fuerza Popular), informó que ha cursado una invitación a la representante del Ministerio Público para que acuda a la comisión y exponga sobre los elementos encontrados en su investigación.

“(Se ha solicitado a) la fiscal Zoila Sueno rinda declaración a esta comisión en relación a temas nuevos que ha encontrado, temas relacionados a la adenda (...)", señaló.

Agregó que la fiscal explicó que la invitación debe tramitarse a través de la fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos.

“Ya hemos enviado a la fiscal de la Nación (la invitación) para que facilite y venga acá (la fiscal) a la comisión”, precisó Tapia.

El legislador, además, señaló que la comisión solicitará garantías para Edgar Alarcón, por la información brindada sobre el aeropuerto de Chinchero en la sesión de hoy.

“CHINCHERO NO ES VIABLE”

En su exposición, el excontralor Edgar Alarcón afirmó que la construcción del aeropuerto de Chinchero “no es viable basándose únicamente “en los antecedentes" y “a lo que he escuchado a especialistas”.

"No tengo documentos en la mano, ni es mi especialidad la ingeniería, (...) me parece que ese aeropuerto, en esas condiciones, no es viable”, refirió.

Además, manifestó que la firma de la adenda “rompió el equilibrio financiero” del proyecto y "modificó las condiciones estipuladas desde un inicio en el contrato y en la etapa previa” del mismo.

Edgar Alarcón añadió que -hasta el momento- el Ministerio Público no lo ha citado a declarar por el informe de la adenda que contemplaba responsabilidades penales contra diez funcionarios.

“La fiscalía nunca me llamó a declarar sobre el caso específico del informe. Sí he ido a declarar por el caso de la investigación contra el ministro (Alfredo) Thorne, pero por el audio”, dijo.