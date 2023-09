Pase lo que pase la noche anterior, cada mañana Claudia Chiroque le da los buenos días al país. Más específicamente, de lunes a viernes, de 5:25 a 9:30 AM. por Panamericana.

¿Cuál es su balance de la gestión de Dina Boluarte?

No estamos hablando de un nuevo gobierno. Esta es la continuación de un gobierno que puso al descubierto la fragilidad institucional a través de pésimos funcionarios. No ha despegado, ha perdido la oportunidad de sacudirse de la herencia del hoy detenido Pedro Castillo. Es una presidenta que no lidera. Y es un gobierno que sobrevive por un acuerdo con el Congreso, que compite al mismo nivel de ineptitud y de letargo.

¿Cómo lidiará el gobierno con los problemas que ya empezaron a crecer?

Hay algo que digo hace varios días. El anuncio del Niño Global está hace dos meses. Y ya se anuncia la creación de la Autoridad Nacional de Infraestructura, que no es más que un elefante burocrático. No va a servir porque este gobierno nunca trabajó en prevención. No vamos a salvar vidas por generar más infraestructura. Sobre todo cuando no hemos solucionado lo que venimos arrastrando hace muchísimo tiempo. Nadie está hablando de seguridad alimentaria frente a lo que se está anunciando. Y tienen la genial idea de crear una una autoridad como esta. El fenómeno del Niño Global va a ser otro de los factores que le va a picar en la cara a este gobierno que sigue sin despegar.

¿Qué otros pasivos tienen?

Bueno, el gobierno tiene un pasivo bastante grande con el tema de las marchas. Yo siempre voy a decir que se tiene que trabajar por la justicia por los deudos. No solo a nivel judicial, porque hay fueros importantes sin duda. Pero también por la responsabilidad política frente a lo que ocurrió. Son dos cosas que están sumamente ligadas. En paralelo, claro, uno tiene que distinguir quiénes son los azuzadores, si son gremios correctamente representados con los que te puedas sentar a conversar y negociar una agenda en común. No veo un plan o una estrategia. veo a los ministros bastante desconectados con lo que está ocurriendo. Están esperando que el tiempo pase en automático. Y no se está haciendo absolutamente nada. Hay un mapa del conflicto social que, si bien hoy no está encendido como lo tuvimos hace unos meses, está a la espera de que algo lo vuelva a activar.

También escribe una columna en un diario.

Creo que es un plus. Sube el nivel de la responsabilidad que tengo, porque quiero que la gente que me siga encuentre en mí también un análisis acorde a mi profesión. No solo me gusta, sino que intento acercarme al tipo de análisis que en algún momento quisiera hacer. Escribir es una nueva faceta para mí. La estoy redescubriendo y disfrutando también muchísimo.

¿Cómo es Claudia Chiroque en su vida privada? Dicen que es sibarita.

Soy super sibarita. Sibarita al 300%. Y ahora valoro mucho más el tiempo. Porque esto de madrugar y tener el horario complicado, hace que valores más el tiempo, las personas y los espacios. Si antes me gustaba comer y disfrutar de mesas largas con amigos -la mayoría es de provincia y cocina- ahora más. Soy de buen diente. Los fines de semana son para la experiencia de salir a comer.

Es una chiclayana que no sabe cocinar.

Fatalmente no heredé ese arte. Además mis amigos cocinan, nos reunimos siempre, a veces con un vino.

Tiene una gemela…

Soy gemela. Entonces, entenderás que hay un vínculo especial. Si ya uno tiene un vínculo con los hermanos, siendo gemelo el vínculo es el doble. Y en especial que esté lejos, porque se casó hace un par de meses y se fue a vivir a Dallas. Eso me pega un poquito más. Mientras yo hablo hasta por los codos, ella es más reservada, no le gustan las cámaras. En breve vamos a estar juntas. A ver, mira, yo vivo limitada con el tiempo. Estar lejos de la familia es algo que me golpea mucho. No solo porque mis papás están fuera, es decir, mi padre vive en Chiclayo y mi madre en Trujillo. Ellos se separaron hace un montón de tiempo. Mi papá es administrador, tiene su propia empresa. Y mi mamá trabaja en Casa Banchero. Cuando tengo la oportunidad, algún viernes que acabo el noticiero, lo primero que hago es ir a Chiclayo o a Trujillo a visitarlos. Y para que no me jalen la oreja si leen esto, debo decir que cada vez voy menos pero es porque les pido a ellos que cada vez vengan más. No les gusta mucho Lima porque todo está lejos y es muy inseguro. Comprenderás que nosotros, en provincia, tenemos un ritmo totalmente diferente. Todo lo más lejos está a 10 minutos.

Es una persona familiar.

Para mí la familia es súper importante. Mis abuelos de parte de papá están vivos aún a sus 95 años. Acaba de cumplir mi abuelo ayer. Y mi abuelita por parte de mamá también está viva. Entonces es súper interesante y súper lindo poder reunirse con la familia. Tengo un vínculo al que vuelvo siempre. Me encanta compartir en familia.

Ve mucha violencia de género. Como periodista y como mujer.

Las mujeres estamos expuestas todos los días. Una vez un tipo me acosó hasta el canal. Se habla mucho de la igualdad pero no trabajamos mucho por la igualdad en todos los espacios.

¿Qué no haría en TV?

Siento que no haría espectáculos. Soy muy versátil, ah. He hecho temas sociales, deportes, denuncias. Pero el bloque que más intento aprovechar es el político. Porque todos ven lo mismo a la misma hora. Todos vamos a la misma bodega donde están los mismos productos. No tengo nada contra el teleprompter, pero uno tiene que ofrecer un plus, un análisis distinto. El televidente de BDP exige algo que diferencie la oferta. Estos últimos años he querido dedicarme a lo político.

¿Cómo se ve en unos años?

La misma ambición que tengo profesionalmente la tengo a nivel personal. Y sí: mi proyecto personal más ambicioso es tener un hijo. Tener una familia, claro. Mi número ideal es dos hijos. Los últimos años me he dedicado mucho a trabajar y estudiar diplomados.

Ha dicho que quien esté con usted tiene que tener mucha paciencia.

Eso no ha cambiado, ah. Primero porque, olvídate, mis horarios son complicados. Y paciencia también porque la pasión que le pongo al trabajo se la pongo a la vida. Y obviamente tiene que ser también inteligente y que me haga reír. Soy súper divertida, no soy jodida como pareja. Mi mamá dice que mi ego es grande. Pero más que ego le llamaría seguridad. Soy una mujer súper segura. Soy inteligente, trabajadora y divertida. Ya no nacen como yo. Lo que menos me atrae de alguien que se me acerca es que piense que soy solamente bonita. Subo columnas en mis redes sociales y me dicen ‘qué linda’. Busco alguien que quiera ser feliz. La vida pasa tan rápido. Siento que de los 20 a los 33 la vida se me pasó tan rápido.





Autoficha

“Tengo 33 años y mido 1.66 m. Soy abogada, natural de Chiclayo. Hace casi siete años vivo en Lima. Cuando aún estaba en la facultad, estudiaba y trabajaba en un canal noticioso de Chiclayo. Buscaba una manera de poder ayudar a mis papás”.

“Éramos dos hermanas en casa, dos gemelas que estudiaron Derecho. Cuando conducía el noticiero me di cuenta de cuánto poder en positivo tenía un espacio como este para exhibir problemas y, en paralelo, intentar buscar soluciones”.

“Estoy intentando adquirir el gusto del deporte. Han sido unos años muy sedentarios porque yo en la época de colegio y la universidad he sido superdeportista, hasta basquetbolista. Me gusta mucho la playa cada vez que tengo la oportunidad de ir”.