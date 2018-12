César Hinostroza apeló nuevamente para anular prisión provisional en España

El destituido juez supremo César Hinostroza, a quien hoy se le rechazó su pedido de asilo político, presentó un nuevo recurso en España para anular la prisión provisional que le fue dictada en octubre pasado, luego de fugar del Perú pese a tener impedimento de salida del país.

En la apelación que interpuso ante la Sala Penal de la Audiencia Nacional de España, y a la que accedió Perú21, la defensa del ex magistrado, a cargo del abogado Guillermo Ruiz Blay, solicita que se reconsidere la medida dictada contra su patrocinado.

A mediados de noviembre, la Audiencia Nacional española había rechaza la primera impugnación. El ex magistrado ahora está recurriendo a un instancia superior.

Ruiz alega que no existe riesgo de fuga de Hinostroza ya que a su llegada a territorio ibérico, este se presentó voluntariamente en una comisaría, solicitó asilo y facilitó el domicilio de su hija, Cinthya Hinostroza, radicada y con arraigo comprobado en Madrid.

En ese sentido, adujo que si bien su defendido no tiene arraigo laboral es porque "no ha tenido tiempo" para buscar uno. En otras palabras, sustentó que la intención del ex magistrado es afrontar el proceso en libertad.

"Si se ha tratado de elaborar un silogismo es obvio que la premira de la "fuga" es inadecuada, de modo que el silogismol se convierte en sofisma. Tal fuga es elemento conceptual del instituto de la extradición y nada tiene que ver con que el Sr. Hinostroza, una vez en España, se acoja al ámbito de sus familiares cercanos (mujer e hijos), ámbito en el que permanecerá de obtener la libertad", se lee en el documento.

Asimismo, aseguró que existen otros casos en los que son sujetos de extradición en España y gozan aún de libertad mientra se resuelve sus respectivos procesos.

"Y sabido es que no son pocos los sujetos reclamados en extradición, todos conceptualmente "huidos", que se mantienen en libertad a lo largo de todo el expediente, cumpliendo acabadamente con las medidas sustitutorias judicialmente acordadas. Tal debe ser el caso de nuestro representado, residente en el domicilio de su hija en Madrid, como queda dicho", indicó.

El letrado insistió en que existen razones fundadas para aludir la persecución política o "el temor fundado de nuestro representado a ser objeto de persecución política en su país, con vulneración de sus derechos fundamentales".

No obstante, con el pronunciamiento de hoy del Consejo Interministerial Asilo y Refugio español, que fue dada a conocer por este diario, la persecución política ha sido descartada.

Recurso presentado por defensa de Hinostroza. Recurso presentado por defensa de Hinostroza.