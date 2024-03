“Es una relación de padre e hija, no es una relación de pareja”. Así respondió el abogado César Figueredo, secretario general del partido de Martín Vizcarra, Perú Primero, al ser consultado sobre su vínculo con Yaziré Pinedo, joven de 25 años quien refirió la noche del 4 de marzo que sostuvo una relación sentimental con él, así como con el primer ministro, Alberto Otárola.

Pinedo, en una entrevista ofrecida ayer a Canal N, mencionó que el audio difundido por Panorama el último domingo fue editado y manipulado, y era parte de un complot gestado entre Vizcarra, Figueredo y Nicanor Boluarte, hermano de la presidenta de la República, Dina Boluarte, para destituir del cargo a Otárola y colocar un premier afín a sus intereses.

Al respecto, Figueredo, en conversación con Exitosa, sostuvo: “Quiero descartar por completo que nosotros, hablo en primera persona y también por el presidente Martín Vizcarra, estemos involucrados en un complot, en un complot tan burdo, tan bobo como este. Yo no conozco, nunca he conocido, no he tenido comunicación con el señor Nicanor Boluarte. ¿Cómo puedo complotar con alguien a quien nunca he visto en mi vida más allá de en la televisión? No sé en qué momento en su febril imaginación (de Pinedo) se le ocurrió decir que nosotros estamos metidos en eso”.

El letrado también manifestó que conoce al general Jorge Chávez Cresta, exministro de Defensa quien, según Pinedo, fue quien la ayudó a conseguir las órdenes de servicio por 53 mil soles en esa cartera gubernamental, pero desde que terminó el gobierno de Martín Vizcarra, en noviembre de 2020, “no he vuelto a hablar con él ni a coincidir en inguna parte, yo no he hablado con Chávez Cresta para que le dé trabajo a la señorita Yaziré Pinedo”.

“(Pinedo) está en un estado de desesperación. Esta es una chica que necesita mucha ayuda y, de verdad, se lo digo con todo cariño, necesita mucha ayuda. Ella es una persona que tiende a procesos de depresión muy grandes. Yo la conozco a ella hace muchos años, a su mamá, su abuelita”, refirió.

Además, dijo que Pinedo solo ha visto una vez en persona a Vizcarra, cuando ella acudió a la oficina de Figueredo para “buscar ayuda porque quería demandar a un cirujano plástico por una situación que había salido mal”. Ahí, aseguró, fue que “aprovecha de tomarse una foto con el presidente, cuando el presidente entra a preguntarme no sé qué cosa”.

Figueredo también negó que él haya sido quien entregó la grabación a Panorama, por lo cual dijo que Pinedo “se tiene que rectificar”.

“Ella creerá en su imaginación que yo he sido el que ha soltado ese video, ese audio perdón, que yo no tengo. Y le habrán ayudado o habrá creado una historia medianamente creíble que se sustenta en que antes había trabajado, en una foto que existe... porque, ¿cuál es la otra solución para desvirtuar lo que hemos visto? Nada. (...) ¿Quién es el único beneficiado de todo esto? ¿Ella? No, en nada se beneficiaría. ¿Quién es el único beneficiado en todo este tinglado? Solo hay un beneficiado”, culminó.

