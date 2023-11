El gobernador regional de La Libertad, César Acuña Peralta, sacó cara hoy por la estatua de bronce que fue develada en su homenaje en la sede de la Universidad César Vallejo de Trujillo y que generó una serie de críticas de parte de diferentes sectores.

En declaraciones a los periodistas, el también líder de Alianza para el Progreso sostuvo que las personas deben ser reconocidas y valoradas en vida y justificó la colocación de esta estatua señalando que fue promovida por personas que lo conocen hace más de 43 años.

“No es que sea vanidoso”, manifestó, pero en seguida agregó que “va a ser imposible que aparezca un peruano que tenga tres universidades”. “Estoy formando a miles de jóvenes”, prosiguió haciendo, asimismo, un listado de algunos aspectos de su carrera política y empresarial.

“He creado un partido político, tengo un equipo de fútbol profesional, cambié la vida de miles de jóvenes. La trayectoria que he recorrido ha servido de impulso para que quienes me conocen valoren en vida mi trabajo, no es que sea vanidoso, (...) pero estoy formando a más de 200 mil jóvenes”, insistió.

Acuña, asimismo, aseguró que la estatua que fue retirada días atrás será colocada nuevamente en el mismo lugar. “Es un reconocimiento que no se puede ocultar de las personas que me conocen, y si lo han retirado es porque creo que lo están mejorando porque el color no coincide para lo que es gusto de ellos”, indicó.

En otro momento, calificó de “mezquinos” a los medios de comunicación que cuestionaron el monumento. “No reconocen ni valoran a las personas de éxito, sin ser vanidoso me considero una persona de éxito; en buena hora que a mis 70 años se reconozca”, subrayó.