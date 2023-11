Nadie quiere más a César Acuña que el mismo César Acuña. Resulta que César Acuña acaba de levantar una estatua del propio César Acuña en una de las sedes de la Universidad César Vallejo (UCV), de propiedad de César Acuña.

Sí, el fundador de Alianza para el Progreso (APP) luce como todo un chico dorado en la escultura a tamaño natural, develada la semana pasada en la sede de Trujillo, a propósito del aniversario de esa casa de estudios, ceremonia a la que asistió obviamente César Acuña y parte de su familia: su hermana María Teresa, gerente de Finanzas de la Universidad Autónoma del Perú, de propiedad también del líder apepista, y su hija Kelly Acuña Núñez, gerente general de la UCV.

Junto a ellos, autoridades de la universidad de la que es dueño, entre las que se encontraban la expremier Beatriz Merino, presidenta ejecutiva de la Vallejo.

La colocación de la estatua de Acuña no pasó desapercibida en las redes sociales y hasta fue tendencia.

Para el analista político Iván Arenas, esta insólita distinción personal “es una manera de Acuña de buscar un autorreconocimiento que no tiene por la academia intelectual peruana. Para un personaje tan extraño como Acuña, al que solo le falta ser presidente, como él mismo dice, debe ser una cachetada que la academia y los intelectuales no lo celebren”.

El también columnista de Perú21 explicó que la burguesía emergente solo se ha dedicado a hacer dinero, proyectos educativos como formas de ganar dinero, pero no como proyectos de formación de ciudadanos profesionales. “Es decir, no hay proyecto nacional, no hay proyecto de peruanidad, de modernización del Perú, sino solo un proyecto personalista que se organiza por él y para él”, dijo Arenas a este diario.

¿Qué dirá ahora el gobernador regional? Tal vez que no es estatua, es monumento.