El abogado de Ollanta Humala y Nadine Heredia , César Nakazaki, declaró al salir del interrogatorio a Jorge Barata —ex representante de Odebrecht en Perú— y señaló que se encuentra "muy contento". ¿Las razones?

De acuerdo con la defensa de la ex pareja presidencial, Barata señaló que los tres millones de dólares que se le entregó al partido oficialista en la campaña presidencial de 2011 no se trataron de sobornos, pues fueron aportes que el funcionario de la constructora consideraba era legal.

"A Jorge Barata le preguntan: '¿usted consideraba que dar aportes era ilícito? Y él dice: 'yo consulté con mis abogados y me dijeron que era totalmente legal'. Y así se ha venido haciendo en todo el tiempo electoral", manifestó Nakazaki a la prensa.

Por tal motivo, el abogado sostuvo que lo ratificado por Jorge Barata "no afecta para nada" a Humala y a Heredia. "Si Jorge Barata y Marcelo Odebrecht no declaran en juicio, esta declaración solo va a servir de interés público", refirió.

Nakazaki agregó que Barata indicó que "no existen documentos que comprueben el aporte de los tres millones de dólares". Y acotó que si "lo que dice un colaborador eficaz no se puede corroborar, lo dicho por este no sirve para la ley peruana".

El abogado aseguró que Barata declaró que durante el gobierno del partido oficialista, Odebrecht perdió varios proyectos importantes.

"Barata ha dicho que el gobierno de Ollanta Humala es el que mayor maltrató a la empresa Odebrecht. Y que se vieron muy exigidos de cumplir a las normas de ProInversión. Perdieron obras emblemáticas", aclaró.