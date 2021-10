Un contundente rechazo generó el anuncio que realizó el ministro de Educación, Carlos Gallardo, de impulsar el nombramiento automático para aquellos maestros contratados, los cuales no han logrado superar las evaluaciones para ingresar a la carrera pública magisterial. Especialistas coincidieron en que ello significaría un retroceso, y que claramente se afectaría a la meritocracia instaurada en el sector con consecuencias fatales en el futuro de los niños más pobres del país.

“Este es uno de los golpes más fuertes a la meritocracia y quizá sea uno de los anuncios más nocivos para el desarrollo del país que el Ejecutivo ha hecho”, dijo la exministra de Economía María Antonieta Alva.

En tanto, José Carlos Vera, exdirector general de Gestión Descentralizada del Minedu, remarcó que la medida “va a afectar la calidad educativa”. Los más afectados serán los escolares, sobre todo de las zonas más pobres del país.

“Hay posibilidades de revisar esquemas de evaluación, pero retroceder en una política de Estado meritocrática es un riesgo alto”, agregó Vera.

Gallardo todavía no ha explicado cómo se buscará implementar su medida, aunque tendría que necesariamente plasmarse en un proyecto de ley, que pasaría a ser revisado en el Congreso.

Esto fue advertido también por el presidente de la Comisión de Educación, Esdras Medina, quien calificó el anuncio del ministro de “populista”. “Hay todavía todo un procedimiento y un camino largo por seguir. Desde mi punto de vista, es un anuncio populista”, afirmó en diálogo con Perú21.

Agregó que, de obtener el voto de confianza el próximo 4 de noviembre, Gallardo sería convocado a la Comisión de Educación para que brinde detalles de su propuesta.

Ricardo Cuenca, exministro de Educación: “La meritocracia fortalece”

El enfoque meritocrático dentro de las discusiones sobre las carreras públicas sea de docentes, médicos, de policías, jueces, parte de un supuesto de que lo que hace es fortalecer la profesión. Hacer una profesión con mucho mejor desarrollo y mucho mejor evolución, y por lo tanto como consecuencia de ello mejorar su trabajo, entre otras cosas, en el aula. Entonces al no continuar con un enfoque meritocrático lo que estamos haciendo es buscar o proponer algunas otras alternativas que no necesariamente apuntan al fortalecimiento de la profesión sino a lo que se llama ,insisto, un enfoque más burocrático. Volver a años anteriores, más de una década, ¿por qué pensamos que eso es mejor? La discusión tendrá que ser, bajo ese argumento, ¿vale la pena retroceder porque eso va a generar mejores cosas que las que tenemos ahora? Desde mi perspectiva, no.

Álvaro Henzler, cofundador de EnseñaPerú: “Debería recibir el rechazo”

El ministro mencionó algo que claramente socava un esfuerzo de décadas; tener una buena ley de reforma magisterial. Desde el 2000 que se puso en emergencia el sector, todos los presidentes, los gobiernos y los ministros han ido construyendo la posibilidad de tener docentes más preparados. Lo que tanto le ha costado al país es construir una carrera digna de calidad. Yo esperaría que el Congreso pueda tener los votos para no aprobar esta ley. En el caso que se quiera socavar el principio meritocrático, yo esperaría que la ciudadanía, los expertos, las exautoridades, los exministros, podamos salir con mucha determinación a decir que no queremos eso para los estudiantes. Debería recibir el rechazo de los medios de comunicación, la ciudadanía. No podemos echar por la borda una reforma importantísima que nos asegura en el largo plazo una mejor calidad educativa.

Jorge Yzusqui, gerente de Innova School: “Evaluación debe mantenerse”

El Minedu ha seguido la política de la evaluación de los docentes y la meritocracia. Sí, tiene que haber una evaluación de los docentes para asegurar la calidad educativa. Lo que nosotros tenemos que garantizar es que todos los alumnos reciban una educación de calidad. Entonces, lo que necesitamos son maestros preparados y capacitados para poder enfrentar la educación, más en estos tiempos con una pandemia de por medio. Nosotros lo que deberíamos hacer como sistema educativo es respetar la meritocracia, pero también tenemos que pedirles a los maestros que lleguen a determinado nivel para poder atender adecuadamente a los alumnos.Yo la verdad creo que sería un retroceso enorme eliminar la carrera pública magisterial y la meritocracia. La comunidad tiene que exigir que la educación sea de calidad para todos los peruanos.

TENGA EN CUENTA:

El exministro Idel Vexler incidió en que se debe mejorar la evaluación de nombramiento docente, “pero dejarla sin efecto sería un gran error”.

“¿O acaso se pretende que entren los maestros por cuestiones ideológico-partidarias?”, cuestionó.

VIDEO RECOMENDAD:

Pedro Castillo: “Queremos que nuestros recursos naturales beneficien directamente al pueblo”. Además ministro Pedro Francke sobre Camisea: “Nuestro objetivo muy claro es la masificación del gas”. Y congresista de Fuerza Popular Patricia Juárez habla sobre las amenazas de cerrar el Congreso. COVID-19: Minsa anuncia que se dejará sin efecto la toma de temperatura y limpieza de calzados en pediluvios. Ministerio de Economía y Finanzas alista mecanismo para cobrar IGV a compañías de streaming. Y Facebook estrena mundialmente su servicio de realidad virtual, Horizon, además anuncia que Facebook, WhatsApp, Instagram funcionarán bajo la empresa matriz Meta.