Carlos Bruce: "El resurgimiento de Sendero Luminoso no es imposible"

Carlos Bruce asegura que el gobierno tiene monitoreado el accionar de quienes podrían intentar sembrar nuevamente el terror en nuestro país. No obstante, reconoce también que hay medidas que aún están pendientes, entre ellas la mejora del currículo educativo.

Veinticinco años después de la captura de Abimael Guzmán, ¿qué hemos aprendido de esa etapa de violencia?

Creo que la principal lección es tener cero tolerancia con estos grupos que no respetan el sistema democrático y aun así quieren participar en la vida institucional del país. Ese es un error que se cometió en el pasado y que no volveremos a cometer nunca más.

¿Qué ha hecho el Estado en más de dos décadas para evitar que eso vuelva a ocurrir?

Para empezar, los organismos de seguridad del Estado están mucho más atentos en el seguimiento y análisis de lo que estos grupos están haciendo. No creo que a la estructura del Estado la vuelvan a encontrar descuidada ante una arremetida de estos grupos que actúan de manera muy inteligente. Hoy quieren tener un espacio político, a través del Movadef –y no hablan ni de balas ni de bombas–, para después usar ese espacio en actividades que ya hemos visto. El Estado tiene todo esto muy monitoreado; yo veo improbable que vuelvan a tener importancia y a infligir el daño que hicieron en el pasado.

Se ha hablado sobre la necesidad de contar con un equipo especializado como el del GEIN...

Lo que ocurre es que algunas personas no conocen lo que el Estado está haciendo y el Estado tampoco tiene por qué comunicarlo, pero yo le puedo asegurar que los organismos de seguridad del Estado sí están monitoreando permanentemente el accionar y haciendo seguimiento correspondiente de las personas que podrían ser el eje central de organizaciones que ya no queremos que vuelvan a surgir en el país.

Eso es en materia de seguridad, pero en el campo de las políticas públicas, por ejemplo, el tema está ausente en el currículo educativo. ¿No hay una falencia ahí?

En ese sentido, creo que sí hay campo en el cual debemos enmendar. Hay que ser más explícitos en todo el capítulo de lo que fue esa etapa oscura de nuestro país y los jóvenes tienen que conocerla para no volver a cometer los mismos errores en el futuro. Ahí sí puedo reconocer que el currículo podría ser mejorado.

En el caso de Justicia, recién ahora se habla de tomar medidas con quienes no han cumplido con el pago de las reparaciones civiles.

El problema es que en el Perú no hay cárcel por deuda y la reparación civil es una deuda. Mis limitados conocimientos de acciones civiles y penales me dicen que hay que hacer una modificación mayor, pero lo que sí es claro es que los terroristas liberados no pueden ser docentes ni educadores y yo lo ampliaría –y ese es un tema pendiente en el Congreso– a que tampoco puedan ser funcionarios públicos para no darles herramientas que podrían ser mal utilizadas.

Fuerza Popular ha presentado un proyecto para impedir su participación en las elecciones. ¿Está de acuerdo?

Totalmente de acuerdo. La democracia no puede ser tonta, no puede abrirles sus espacios de libertad a personas que van a usar esa libertad para destruirla.

El Gobierno ha anunciado que presentará proyectos para regular la lucha contra el terrorismo. ¿A estas alturas no resulta siendo un hecho declarativo que se da con ocasión del aniversario de la captura de Guzmán?

No es declarativo el hecho de que no puedan ser maestros ni funcionarios públicos ni alcaldes, gobernadores o congresistas; son hechos concretos. Si nos comparamos con Colombia, donde ex terroristas hoy pueden ser congresistas y se les garantiza, además, una cantidad de curules... en el Perú no hemos transitado ese camino y no les hemos dado a los terroristas ese espacio porque –en mi particular opinión– no se lo merecen.

¿Qué otras medidas tendrían que tomarse para evitar que Sendero Luminoso y otros grupos radicales vuelvan a constituirse en una amenaza para la sociedad?

Los mecanismos del Estado son ahora mucho más sofisticados de lo que eran antes. Todo este fenómeno del terrorismo agarró al Estado totalmente fuera de preparación, no previeron que una cosa así y de esta magnitud podría ocurrir en el país. En el pico del terrorismo fueron miles las personas involucradas, no eran cinco locos. Eso nos lleva a pensar qué hicimos mal para que miles piensen que matando, poniendo bombas y asaltando caseríos se construiría un mejor país. Eso es algo que no más volverá a ocurrir. La probabilidad de que esto vuelva a resurgir es lejana, no imposible y, por supuesto, con las cosas que vemos en el mundo, lo último que podemos garantizar es que esto no vuelva a ocurrir. Si a un país como Estados Unidos le volaron las Torres Gemelas, imagínese lo que podría pasar en el Perú.

Acá pareciera que no tenemos una política integral para combatir al terrorismo, sino medidas aisladas.

Puedo asegurar que, en los organismos de seguridad del Estado, este tema está permanentemente pendiente para que al país no se le vuelva a agarrar por sorpresa.

Autoficha:

* “Soy economista. Fui ministro de la Presidencia entre 2001 y 2002, y de Vivienda entre los años 2002 y 2005. Ambas gestiones durante el gobierno de Alejandro Toledo. Actualmente soy congresista de la República en representación de Peruanos por el Kambio”.

* “Cuando uno recuerda esas épocas del terrorismo, parece que eso jamas hubiera ocurrido en el Perú. Es bueno que la prensa nos haga recordar que eso sí ocurrió, que Tarata fue una realidad, que murió gente inocente a manos de esos asesinos...”.

“El hecho de que el Jurado Nacional de Elecciones no haya inscrito al Movadef como organización política o el caso del mausoleo en Comas demuestran que, en general, los dirigentes actuales de la sociedad no les van a dar un centímetro de terreno para que avancen”.