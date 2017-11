Carlos Basombrío: “Me tengo que defender, no me queda alternativa” Titular del Mininter dijo que no hay manera que se acuse a un ministro por aplicar una ley que se aplica siempre. “Una institución que tiene más jefes que subordinados no puede funcionar”, agregó.

Esto ocurre hace 25 años, dijo el ministro Basombrío. (Mario Zapata/Perú21)