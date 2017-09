A 25 años de haber sido sentenciada por delito de terrorismo, la senderista Maritza Garrido Lecca dejará hoy la cárcel tras cumplir su condena. El ministro del Interior, Carlos Basombrío, se pronuncio sobre su liberación, la cual se haría efectiva recién por la tarde.

El titular del Mininter y encargado de la seguridad del país, señaló que considera que muchos de los senderistas continúan pensando que su 'lucha', la cual generó miles de muertos, fue justa.

“Tengo la impresión, por algunas referencias de distintos tipos, que no es una persona que se haya arrepentido de sus actos. En general, creo que muchos de ellos siguen pensando que su ‘guerra’ fue justa. Uno puedo seguir creyendo eso y guardárselo o seguir creyendo eso y participar en actividades políticas captando gente”, manifestó en Punto Final.

Asimismo, el ministro indicó que Sendero Luminoso sigue presente en algunos frentes, entre ellos, las dirigencias de los maestros. "En las dirigencias, en términos generales, que han participado en la huelga del Sutep Conare ha participado Sendero Luminoso".

Es así que recalcó la cifra de que 5 mil profesores a nivel nacional firmaron el planillón para que el Movadef sea inscrito como partido político ante el Jurado Nacional de Elecciones.

“Lo he demostrado en la Comisión del Congreso. Los he mostrado. Están tratando de infiltrarse. Yo no quiero satanizar a nadie, [no quiero] considerar que los maestros son terroristas. Lo que quiero advertir es que el sindicato más sensible del Perú es el de los maestros porque educan a nuestros hijos”, remarcó.