Carlos Basombrío se confiesa escéptico. En vísperas de la presentación del gabinete que preside Gustavo Adrianzén ante el Parlamento para pedir el voto de confianza, el exministro del Interior no espera nada del tercer equipo ministerial de Dina Boluarte; pese a ello da por descontado que recibirá el aval congresal.

¿Cree que el gabinete tiene el voto de confianza asegurado porque se ciñe a los requerimientos de algunas bancadas de derecha?

Sí, yo creo que le van a dar la investidura los sectores hacia la derecha, no creo que les importe demasiado qué van a anunciar. Va a decir generalidades o cosas que ya se han dicho, y en el debate van a decir: “es insuficiente…, pero votamos a favor porque el Perú necesita estabilidad”. No hay ninguna duda de que va a obtener los votos suficientes para la investidura porque, además, le conviene al Congreso que no haya obras. Recuerden que este periodo se caracteriza por un pacto no escrito, digamos, un pacto implícito entre Congreso y Ejecutivo para llevar la fiesta en paz entre ellos y poder seguir adelante.

¿Cree que el premier ha tenido tiempo de delinear un plan cuando se ha dedicado en las últimas semanas a defender a la presidenta por el caso Rolex?

Evidentemente, hay una distracción ahí enorme autogenerada por el premier que no tenía por qué jugar a ser defensor de la presidenta, sino que tendría que haber estado tratando de legitimar una forma de gobierno. (…) Creo que no le ha dado esa prioridad y más bien ha estado dedicado a dar respuestas patéticas, contraproducentes, en un caso donde Dina Boluarte tiene mucho que explicar y no lo ha hecho. No creo que el Congreso esté esperando nuevas o grandes cosas; la palabra se gasta, lo que toca ahora son acciones.

En la lucha contra la inseguridad ciudadana, ¿qué lineamientos deberían darse que nos hagan sentir que ahora sí va a haber acciones y no solo palabras?

Lo primero es la verdad. Se ha perdido muchísimo tiempo cometiendo errores, haciendo medidas populistas en seguridad, gastando energías en estrategias que no iban a resultar y vendiéndole a la población que esto se puede solucionar en pocos meses cuando esto requiere años, pero hay que empezar a hacerlo en serio. La segunda cosa que se necesita es que el Perú invierta en seguridad mucho más de lo que está haciendo y que se fiscalice a las instituciones que recibirán ese dinero. Sería un inicio de algo diferente, pero no creo que ocurra.

