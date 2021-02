El candidato presidencial por el Partido Morado, Julio Guzmán, calificó de “sinvergüenzas” a los legisladores que buscan “saltarse la fila de la vacunación”. Señaló, a través de sus redes sociales, que “no pueden compararse” con quienes se encuentran en la primera línea de atención.

“Señores congresistas que buscan saltarse la fila de la vacunación: no sean sinvergüenzas. No pueden compararse con los héroes de la primera línea. Esperen su turno, actúen responsablemente, denle el ejemplo a la ciudadanía. No sean egoístas con el Perú”, escribió en Twitter.

Señores congresistas que buscan saltarse la fila de la vacunación: no sean sinvergüenzas. No pueden compararse con los héroes de la primera línea. Esperen su turno, actúen responsablemente, denle el ejemplo a la ciudadanía. No sean egoístas con el Perú. https://t.co/lOGFREZDJA — Julio Guzmán (@julioguzmanperu) February 11, 2021

Durante la sesión del pleno de este jueves, el congresista Napoleón Vigo, de la bancada de Fuerza Popular, pidió a la presidencia del Parlamento que el Poder Ejecutivo considere a los legisladores y sus asesores como personal en la primera línea y ser vacunados contra el COVID-19.

“Hemos visto que el presidente (Francisco) Sagasti, se ha vacunado. ¿Por qué no nosotros congresistas, parlamentarios que también estamos en la primera línea? Pienso que se debe solicitar al Poder Ejecutivo que los congresistas y sus asesores, personas que están en la primera línea y trabajan con nosotros en la semana de representación, tengamos acceso a las vacunas”, sostuvo en su participación.

Daniel Urresti, aspirante presidencial por Podemos Perú, también se pronunció al respecto y enfatizó que los congresistas deben ser “los últimos” en recibir la vacuna contra el coronavirus.

“Los congresistas debemos ser los últimos en recibir la vacuna contra el COVID. Quienes deben ser vacunados con prioridad y en el menor tiempo posible son los médicos, enfermeras, trabajadores de los centros de salud, policías, militares y bomberos. Ellos están realmente en la primera línea de batalla”, afirmó en una nota de prensa.

Además, exhortó a Keiko Fujimori, lideresa y candidata por Fuerza Popular, a pronunciarse por el pedido de Napoleón Vigo.

“Exhorto a Keiko Fujimori a que se pronuncie sobre este insensible pedido de su congresista. Nosotros no hemos sido elegidos para satisfacer nuestras necesidades personales sino para pensar y trabajar a favor de los millones de peruanos”, resaltó.

Rechazo total a la pretensión de un congresista de Fuerza Popular de que se vacune a los congresistas porque están en "primera línea". ¡Nuestros médicos, policías y militares son los que verdaderamente están en primera línea! pic.twitter.com/XGS3I5iyN0 — Daniel Urresti (@DanielUrresti1) February 11, 2021

VIDEO RECOMENDADO

Cuarentena por dos semanas más en Lima Metropolitana y provincias de riesgo extremo