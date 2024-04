¿Cuántas diferencias hay con respecto al APEC de 2008 o de 2016?

Los preparativos han empezado hace dos años. Desde el punto de vista político, comercial y económico, es inmensamente importante. Es la nueva ruta de la seda. Son las 21 economías protagonistas del Asia Pacífico. Hay básicamente dos diferencias. Primero, el contexto internacional. Había otro escenario internacional menos dramático, con menos guerras declaradas y no declaradas. Con menos agudización política en el Perú. Con menos paralizaciones en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Con un multilateralismo menos mutilado. Y con un mapa del delito transnacional que era mucho menor. En los últimos ocho años, el mapa del delito transnacional o el crimen organizado ha crecido muchísimo, en el mundo y en la región. Entonces, desde el punto de vista logístico, es mucho más complejo, porque hay que ofrecer seguridad para los visitantes y también para los peruanos. Y desde el punto de vista temático, también ha cambiado muchísimo, porque todos estos cambios tecnológicos, hace ocho años, no eran tan disruptivos. Hoy por hoy, hay mucha disrupción en el mundo. El comercio exterior se enfrenta a muchas asimetrías, tanto en el orden internacional como dentro de los propios países. Pero, como el propósito es cooperar, la perspectiva es futurista, porque se prevé escenarios de futuro inmediato en torno a temas como la energía, el empleo y las inversiones.

¿Cómo garantizarán la seguridad en las cinco ciudades durante el APEC?

Bueno, ese es el reto. La Cancillería es el órgano rector y le corresponde la agenda política y temática. En la parte temática estamos trabajando con los sectores involucrados. Es un evento privado pero con organización estatal. El reto esta vez es mayor porque hay más de 7 mil kilómetros de frontera. Y hay mucha coladera. Hace ocho años no teníamos tantos migrantes no registrados legalmente. Se van a tomar medidas excepcionales.

¿Se ha avanzado la formalización de venezolanos?

Se dio un dispositivo respecto a la migración venezolana. No hay que estigmatizarlos porque la gran mayoría de ellos son gente muy correcta, muy trabajadora, de primer orden. Se registraron 222 mil personas de un estimado de 1 millón 300 mil venezolanos. Estamos evaluando qué otras formas nos pueden permitir tener un control de la población extranjera en general. Y que les permita a las autoridades policiales tener la data biométrica.

Tuvo palabras fuertes para Evo Morales.

Palabras fuertes, no. Yo repetí el mandato judicial. Está impedido de ingresar al país por un mandato judicial.

¿Cómo van las relaciones con Colombia y México?

Con Colombia hay un proceso iniciado hace tres o cuatro meses de conversaciones alturadas y orientadas hacia la normalización de las relaciones. El próximo paso es esperar la visita oficial del canciller colombiano con una agenda ya acordada. Vamos a firmar una declaración. Con México hay una relación con pequeñas ondulaciones, con un diálogo diplomático básico. Mantenemos obviamente las relaciones consulares y comerciales. Pero no abrigo esperanzas de un mejoramiento en los próximos meses hasta que ellos tengan su proceso electoral. Albergo las esperanzas de que con el nuevo gobierno se puedan mejorar las relaciones. Hay un viejo dicho de los mayores: la apurancia trae la confundición. Estuve en Estados Unidos en una visita importante. Tuvimos una agenda muy nutrida desde el punto de vista bilateral.

¿Cómo ha cambiado la imagen del Perú en los últimos meses?

En la medida que el Perú se ponga en vitrina con sus mejores galas y proyectos, esto va a beneficiar a la economía. El APEC es un mecanismo de cooperación de inversiones y de comercio. Si no hay inversiones, no hay movimiento comercial. Hay que proyectar una imagen. El Perú que, en el contexto de la región, ha resistido. Se ha resistido con una democracia de baja intensidad a caer en regímenes de extremos, algunos muy maximalistas, donde el Estado es lo único que existe y nosotros somos súbditos. Se resistió de forma constitucional al golpe de Estado del señor Castillo. No es muy marketero decirlo, pero, por el rumbo que iba Castillo, nos hizo un gran favor. Y ahora hay un gobierno constitucional con muchos problemas y muchos temas por solucionar, pero con una orientación mucho más lógica acorde a los mercados internacionales y las presencias económicas. El clima de inversión ha mejorado. Hay una expectativa de crecimiento de 3% en una región que no crece. Esa es una gran noticia.

¿Crecer 3% no es bajo?

Yo conozco a Julio Velarde hace unos 40 años. Tenemos una muy buena relación, participamos en la creación del Fredemo. Julio es un hombre cauto. Ha soltado una cifra para obviamente no generar una sobre expectativa. Seguiremos orientando la mejor imagen. El Perú ya no es el mendigo sentado en el banco de oro, como se decía en el siglo XIX. Es un país con una gran dinámica económica en los sectores medios bajos llamados informales, pero que constituyen una fuerza de resistencia económica muy poderosa. Y estoy seguro de que la gran mayoría de ellos son libertarios, no liberales. Anda quítale su propiedad o auméntale sus impuestos. Van a salir a la calle a protestar. Y, bueno, ahora tenemos el sicariato importado de México y Colombia. Son los obsequios del norte.

El Congreso les dio la confianza.

Ha sido auspiciosa, pero lo he tomado sin ningún triunfalismo. Es un mensaje para redoblar los esfuerzos en la Cancillería. Es la foto del momento. Cuando la presidenta constitucional dice que ningún ministro tiene una carpeta fiscal, creo que no es un dato menor.

El ministro del Interior afronta una acusación fiscal... Va a tener un proceso.

Va. Va a tener.

Tener una investigación no implica ser culpable. Es casi normal en el sector público. Ahora mismo la presidenta está en la Fiscalía.

Todos tenemos que cumplir con la ley. Si a mí mañana me citan, y espero que no suceda, debo acudir. Espero no cometer un error. Lo que sí no voy a cometer es una falta que sea punible. Distinguiendo bien lo que es ilegal de lo que es ilícito. Son dos cosas distintas. Lo que no ha estado bien son las formas. La presidenta de la República encarna a la nación. Yo estaba en Palacio cuando llegaron más de veintipico policías armados. ¿A quién buscaban? ¿A los miembros del Tren de Aragua? Por favor. Yo no he visto en ninguna parte del mundo... Yo he vivido en Roma, en Bruselas, en Francia, en México, Argentina, Dinamarca, en otras partes. Yo no he visto nunca que se allane en Viernes Santo, donde se supone que todo el mundo está de feriado, a combazos y después se ingrese a la sede del Poder Ejecutivo. 45 personas entraron a Palacio de Gobierno, a las oficinas de la presidencia. No está bien.

Oppenheimer, quien lo entrevistó, dice que quizás los peruanos son muy duros con sus presidentes. Lo que no quiere decir que no haya que hacer justicia.

Los funcionarios estamos obligados a cumplir con la Constitución. El artículo 118 es muy claro. Le corresponde al presidente cumplir y hacer cumplir la Constitución, las leyes… Pero, claro, el allanamiento no es la fotografía que nos hace ver bien en el exterior. Pero, bueno, ya pasó. Estamos haciendo un control de daños desde el punto de vista de la Cancillería. Mis viajes van a servir, espero, para ofrecer una imagen de un país donde la democracia resiste. Y lo que nos interesa a todos los peruanos es que haya una transferencia de poder en 2026 en las mejores condiciones. Y cuando digo las mejores condiciones, no solamente económicas, sino políticas. Que no haya tanta polarización. Si no, vamos a estar como la naranja, partida en dos. Una va a estar llena de jugo y la otra seca.

Como la naranja del Congreso…

Y con esta corbata naranja, para provocar…

Hablando de naranjas, parece que todo el Congreso está de acuerdo en llegar a 2026.

Hablando de naranjas, de peras y de olmos… Creo que es lo que el país necesita, independientemente de que las bancadas hagan control político en alguna cartera, que es lo que corresponde. Pero la dinámica también va a cambiar en 2026 porque vamos a entrar a un régimen bicameral. Y este régimen bicameral va a ser en sí mismo un salto cualitativo en el ejercicio parlamentario. Y una coalición política de fuerzas para construir una democracia republicana que necesita ser más y mejor.

¿Cree que al gobierno lo ven mejor en el extranjero que acá?

Yo he viajado una sola vez con ella. En San Francisco, en noviembre pasado, en el marco de la cumbre del APEC, tuvo siete cumbres presidenciales con un despliegue impresionante. Cada una con su agenda, diálogos muy directos. La trataron con mucho respeto. Tuvo también una cumbre con la directora del Fondo Monetario Internacional. Después tuvo dos grandes encuentros con cientos de empresarios. Ella obviamente era la figura principal. La reunión fue convocada solamente para el Perú. Y se les explicaron las bondades de la estabilidad jurídica, en la que no hay distinción, para garantizar las inversiones, sean peruanas o extranjeras. Yo lo único que pude expresar fue una serie de consideraciones. Estuvo impecable.

Ha sofisticado el discurso desde su primera vez en Davos…

Todos aprendemos. Yo nunca había estado en Davos. Ahora estuve en enero. Fue una reunión sumamente enriquecedora. Y tuve contrapartes del más alto nivel.

¿Cree que la prensa se centra en temas muy banales?

No, yo no critico a la prensa. Tienen su propia dinámica. Y seguramente pensará más en el rating que en los temas de fondo, en algunos casos. Pero sí confirmo que en otros países de la región da un poco de sana envidia. Hay más páginas de noticias internacionales, por ejemplo. Por aquí nos quedamos más con la noticia pequeña. Los que no se quedan con la noticia pequeña son las nuevas generaciones. Quieren saber qué pasa acá y allá, buscan oportunidades afuera para estudiar y trabajar. El mundo está cambiando. Yo calculo que los últimos cinco años por lo menos unas 70 mil de las personas mejor formadas y calificadas se han ido del país buscando oportunidades. La gente joven quiere todo en el corto plazo, quiere formar familia y vemos que acá no tenemos sueldos competitivos, no solo en el Estado, sino también en el sector privado. Tenemos un grave problema para captar talentos. El otro día me contaron el caso de una científica de Huancavelica que se la ha jalado la NASA. ¿Cómo retenemos ese talento acá? Yo no me quejo, no voy a decir como una congresista que no me alcanza. Pero si un primo mío en otro país hubiera hecho negocios y quizás era proveedor del Estado, yo no habría podido haber aceptado. Mira, yo he tenido que declarar sobre primos míos que no conozco. Y no tengo idea de lo que hacen. Y así de fácil se arma un conflicto. Entonces, mucha gente capacitada no te acepta trabajar en el Estado. Así nos hacemos mucho daño a nosotros mismos.

¿Cómo le gustaría que recuerden a este gobierno?

Esa pregunta me la tienes que hacer el 29 de julio de 2026, si es que aún formo parte de este gobierno. La voluntad de Dios tiene sus tiempos.





“Chancay será el tercer puerto en importancia y volumen del mundo”





Se ha reunido varias veces con Anthony Blinken, secretario de Estado de los Estados Unidos.

Fue la tercera oportunidad de conversar con él en los cinco meses que llevo en la Cancillería, lo cual ha generado un poco de sorpresa y suspicacia en otros países. Nos entregaron piezas históricas, un registro del primer teatro en América del siglo XVI. Mira, somos un país pequeño, pero somos también una potencia diplomática. El Perú tiene una tradición reconocida en todas partes del mundo. Torre Tagle tiene una línea principista y muy profesional. Por eso, compartimos algunas preocupaciones sobre los conflictos. Y le hice saber que teníamos algunas propuestas. Con el canciller de Israel, en diciembre, por ejemplo, quedamos en que el Perú integrará un grupo facilitador de países amigos para el día después del conflicto.

¿Hay un impasse con el Puerto de Chancay?

Chancay será el tercer puerto en importancia y volumen del mundo. Con doce días menos de travesía, lo cual generará grandes ahorros energéticos y de transporte. Estará operando con tecnología de última generación. Y será un polo de inversión y desarrollo. Cuando hay proyectos de tal envergadura, siempre tienen un oleaje que puede golpear un poco las negociaciones. Pero hay que aprender a correr tabla sobre las olas. Todo lo que hace un poco de ruido es superado.

El premier anunció que habrá austeridad en viajes. Pero se viene un viaje a la India por el TLC. También otros TLC con Hong Kong y Tailandia.

Va a haber un viaje a la India pronto. Estamos en la etapa de negociaciones. También estamos en el proceso de ingreso a la OCDE, que es fundamental para el Perú. El ingreso del Perú a la OCDE es uno de los grandes objetivos de la Cancillería y del gobierno. Entrar a la OCDE significa ser parte de un club del primer mundo, aunque existan asimetrías dentro de la OCDE. Te permite recibir cooperación y te obliga a ciertos estándares de valores democráticos y régimen de libertades. Son más de 200 exámenes en los que debes ir modificando tus disposiciones internas para adecuarte a los estándares de la OCDE. Chile y Colombia son miembros de la OCDE. Perú debe ser miembro de la OCDE. Por acuerdos del Consejo de Ministros, todos los sectores van a ajustarse un poco. Entre las novedades también está que por primera vez va a venir al Perú el canciller suizo, con una agenda muy nutrida.