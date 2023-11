En un intento de curarse en salud, la canciller Ana Cecilia Gervasi solicitó al presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso, Alejandro Aguinaga, presentarse mañana lunes ante ese grupo de trabajo para “informar” sobre el viaje de la presidenta Dina Boluarte a Washington, donde participó en la Cumbre de los Líderes de la Alianza de las Américas para la Prosperidad Económica (APEP). Lo hizo, incluso, antes de retornar al país y, valgan verdades, más que para dar cuenta del periplo, habría sido para contrarrestar la andanada de críticas por la frustrada reunión bilateral de la mandataria con el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, que, aparentemente, nunca se concertó de manera oficial.

Pero la gestión no prosperó, y Gervasi tendrá que presentarse ante el Pleno “porque es esa instancia la que otorgó el permiso para viajar a la presidenta”, declaró Aguinaga a Perú21. “(Su pedido) es una válvula de escape; la comisión no va a ser utilizada para eso. Ella tiene que ir al Pleno y Boluarte actuar como presidenta y destituir tanto a Gervasi como al embajador de Perú en Estados Unidos, Gustavo Meza-Cuadra. Ambos no deben quedarse ni un minuto más; han engañado al país”, subrayó contrariado el legislador, tras recordar que fue precisamente el supuesto encuentro con Biden lo que determinó que muchos congresistas, incluido él, decantaran finalmente por autorizar a Boluarte a salir del país.

En sintonía con esta negativa de la Comisión de Relaciones Exteriores, la bancada de Fuerza Popular, a través de su vocero César Revilla, presentó ayer una moción para que se invite a la ministra al Pleno “porque resulta inadmisible la vergonzosa imagen que se ha generado, con un serio impacto internacional, a causa de la fallida reunión bilateral (de Boluarte con Joe Biden)”, sostiene.

METIDA DE PATA

El exministro de Relaciones Exteriores Luis Gonzales Posada opinó que, además de Gervasi, también el premier Alberto Otárola le debe una explicación al país por esta “grave falla” de orden diplomático “que ha golpeado a la Cancillería”, donde —dijo— “debe haber un ajuste completo para evitar que se repitan a futuro informalidades de esa naturaleza que dañan el prestigio de una institución bicentenaria muy respetada”. ¿Lo ocurrido amerita la remoción de Gervasi? “Ese tema tendrá que verlo el Congreso, donde ella tendrá que responder a todas las preguntas y, a partir de eso, deberá verse si se queda o la retiran del cargo; lo ocurrido es delicado y no lo podemos soslayar”, puntualizó.

Por su parte, el exvicecanciller Eduardo Ponce manifestó a este diario que lo ocurrido “ha sido un gaffe (metida de pata) cuya responsabilidad principal recae en el embajador Meza-Cuadra”. Explicó que tradicionalmente siempre ha habido asignada una persona de Torre Tagle a Palacio de Gobierno, por lo que estimó que es evidente que “este gobierno tiene un gravísimo problema de comunicación, y en lo que toca a las relaciones diplomáticas e internacionales, peor todavía”.

Añadió que la ministra hizo bien al tomar la iniciativa para presentarse ante el Congreso “para que no le corten la cabeza antes de tiempo”, pero advirtió que “queda ver cómo se portarán los miembros de la comisión”. A estas alturas, sin embargo, el futuro de la canciller parecería estar, más bien, en manos del Pleno, donde ya algunos hablan de su eventual interpelación y censura. Mientras tanto, en el Ejecutivo, Boluarte y sus ministros aplican la política del avestruz.

El secretario adjunto para Asuntos del Hemisferio Occidental, Brian Nichols, dijo a RPP que Boluarte y Biden “tuvieron varias oportunidades de conversar a solas entre los presidentes, antes y después de la reunión plenaria”.

Después de la foto en grupo de mandatarios, ellos pasaron a un salón, (…) están solos ahí con mis colegas del Consejo Nacional de Seguridad”, agregó.

