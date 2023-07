Una nueva denuncia remece al gobierno. Rosa Gutiérrez fue destituida del cargo de presidenta ejecutiva del Seguro Social de Salud (Essalud) tras los cuestionamientos que surgieron tras su designación hace menos de dos semanas. Su salida fue igual de estrepitosa que su designación. Esta vez Gutiérrez afiló sus dedos y publicó en su cuenta de Twitter un mensaje en el que acusa al gobierno de encubrir la corrupción en Essalud. Según la defenestrada exministra, al segundo día de asumir el cargo en la institución retiró al entonces gerente general, Iván Pereyra Villanueva, a quien vinculó con “probables casos de corrupción”. Sin embargo, aseguró que el Ejecutivo la presionó reiteradamente para revertir la decisión.

“Días después recibí la llamada del jefe de gabinete de Presidencia, luego del secretario general de Palacio y, finalmente, de la presidenta de la República. Todos me solicitaron que revirtiera mi decisión o, en su defecto, lo dejara en su cargo por 15 días más”, dijo.

Gutiérrez instó a la presidenta Dina Boluarte y al ministro de Trabajo a que “expliquen a todos los peruanos la verdadera razón detrás de esta decisión”. En la noche, en Cuarto poder, se ratificó y dio más detalles. Recordó que, en la conversación con la presidenta, esta le pidió que diera marcha atrás. “Rosita, repón al gerente general”, citó la exfuncionaria, a lo que ella se negó. También que el jefe del gabinete (de asesores) borró conversaciones de chat en las que le insistía mantener a Pereyra.

DE MAL EN PEOR

La destitución de Gutiérrez vino con una designación más cuestionada que la de la exministra. El Ejecutivo decidió darle la posta de Essalud al médico César Oswaldo Linares Aguilar, quien previamente se desempeñó como subdirector del hospital regional Honorio Delgado, de Arequipa.

Según el Registro de Organizaciones Políticas, Linares Aguilar figura como militante de Perú Libre, partido de Vladimir Cerrón, desde 2016. Sin embargo, a través de un comunicado, la organización política no solo deslindó de la designación de Linares en Essalud, sino que aseguró que su militancia “responde a una inscripción oportunista como la que usualmente ocurre en coyunturas electorales”. Asimismo, anunció que iniciará las acciones para expulsar de la organización al flamante presidente de Essalud. En ese sentido, el congresista de Perú Libre por Arequipa, Jaime Quito, le dijo a Perú21 que Linares “nunca ha sido ni es dirigente, tampoco se le conoce”.

Linares también cuenta con denuncias por lesiones leves (como tercero), homicidio culposo (como investigado), colusión simple (como imputado) y lesiones culposas también como imputado.

SORPRENDIDO

El nuevo titular de Essalud, el séptimo desde 2021, tuvo un fin de semana de sorpresas. En una entrevista en Canal N ayer, indicó que recién se enteró de su nombramiento cuando salió la resolución. No obstante, dijo que el viernes mantuvo una entrevista con el ministro de Trabajo.

Linares indicó que el ministro le preguntó si tenía algún proceso, a lo que respondió: “No tengo ninguna sentencia judicial, ningún proceso administrativo ni sanción disciplinaria”. En ese sentido, cuando el entrevistador le pregunta sobre el pergamino, se volvió a sorprender. “Yo no sabía que estaban ahí esos procesos”. Pero luego Linares aseguró que todos estaban archivados, menos el de colusión, abierto desde hace nueve años, por la compra de un tomógrafo, que, según él, no se concretó.

Otra sorpresa para el flamante funcionario fue su militancia en PL. “Yo nunca me he afiliado a Perú Libre (…). Eso sí ha sido una sorpresa total. Me quedé atónito”, dijo. Sin embargo, no pidió que se investigue quién puso su nombre, sino que se limitó a anunciar que procesará su renuncia a la militancia.

El exministro de Salud Luis Solari cuestionó el terremoto que vive Essalud y consideró que “es una señal clara de que estamos en una situación de despeñadero del gobierno”.

Solari indicó que se evidencia una disputa dentro del gobierno por Essalud y que “los intereses de los asegurados están a un lado”.