No la quiere cerca. El abogado del presidente Pedro Castillo, Benji Espinoza, consideró que la titular del Ministerio Público, Patricia Benavides, debe apartarse de la investigación al mandatario.

En entrevista con Canal N, sostuvo que si Benavides cree que ha sido agraviada por el mandatario, debe dejar el caso porque no actuaría con objetividad ni independencia.

“La fiscal no puede estar ni un minuto más porque no se puede ser juez y parte. Se pierde objetividad y ya no hay independencia porque como yo soy víctima, no puedo investigar. Ese reconocimiento debe llevar a que la fiscal se aparte de la investigación. La fiscal de la Nación debería apartarse del caso”, expresó.

De otro lado, el letrado se pronunció sobre la denuncia constitucional al mandatario y anunció que pedirá una nueva tutela de derechos. “Vamos a pedirle al juez que haga prevalecer su decisión y no permita reinterpretaciones de la Fiscalía”, enfatizó.

