Bancada de PPK evalúa adherir algún congresista no agrupado

Hasta hoy, los congresistas no agrupados tendrán la libertad de formar o adherirse a un nuevo grupo parlamentario, pues desde mañana empezará a regir la denominada ley de “bancadas mixtas”; en ese sentido, el congresista de Peruanos por el Kambio (PpK), Salvador Heresi informó a Perú21 que están evaluando a qué legislador unirían a su agrupación.

Como se sabe, los congresistas que no integran alguna bancada son las ex parlamentarias fujimoristas Patricia Donayre y Yeni Vilcatoma, y el ex oficialista Roberto Vieira. “Es un tema que estamos evaluando. Cuatro de la tarde habría una decisión”, dijo Heresi.

Asimismo, el también secretario del partido de PpK agregó que la bancada seguirá unida y que no habrá ninguna división que actualmente está integrado por 17 congresistas.

De otro lado, dicha ley de "bancadas mixtas" será demandada en el Tribunal Constitucional, según informó el congresista Yonhy Lescano. "El día martes la estaremos presentando", dijo.