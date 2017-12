Avelino Guillén: "La situación en el caso Toledo es bien delicada"

El tiempo transcurre y no hay novedades en cuanto a la detención del ex presidente Alejandro Toledo en Estados Unidos. Luego de que fiscales y jueces se echaran la responsabilidad por las demoras, ayer el presidente del Poder Judicial (PJ), Duberlí Rodríguez , lanzó una alerta en entrevista con este diario: la extradición peligra por la existencia de dos pedidos distintos para ello, el del caso Odebrecht y el de Ecoteva. ¿Es necesario cambiar la estrategia para tener resultados? Esto dice el ex fiscal superior Avelino Guillén.

El presidente del PJ, Duberlí Rodríguez, dice que no le ve tanta urgencia a enviar la carpeta de extradición por Ecoteva a EE.UU. porque la justicia norteamericana “se ha demorado mucho” y “no hay avances”.

Lo cierto es que el pedido de arresto provisorio con fines de extradición realmente no ha avanzado, está paralizado, atascado, a nivel del Departamento de Justicia de EE.UU. Estamos en una situación de incertidumbre.

¿Qué debe hacer la Fiscalía?

En mi concepto, afinar sus procedimientos, ver qué es lo más conveniente para la justicia peruana. Aquí existe un pedido de arresto provisorio con fines de extradición que no ha sido atendido y, entonces, tendríamos que evaluar hasta qué punto conviene insistir en esta medida o si pasamos a otro nivel, si se forma un cuadernillo de extradición, es decir, solicitar formalmente la extradición de Alejandro Toledo.

¿Que no haya una detención preventiva, sino que de frente se busque extraditarlo?

Exacto. Toledo no se va a mover de los EE.UU. porque sabe que ese es el terreno ideal donde se puede manejar, donde puede dilatar más todos estos procedimientos. Entonces, teniéndolo ubicado, podríamos tramitar un cuaderno de extradición. Es conveniente que los fiscales del caso Lava Jato y Ecoteva se reúnan. No es posible que cada uno actúe por su lado.

Duberlí Rodríguez dijo que deben acumularse los casos Ecoteva y Odebrecht contra Toledo. Dice que Ecoteva va a “limitar” en vez de fortalecer la acusación.

Lo más conveniente para enfocar este caso es que se lleve adelante una acumulación. El pago de soborno es el caso Lava Jato y el disfrute del dinero mal habido proveniente de ese soborno es el caso Ecoteva. Es decir, tienen una misma raíz.

¿Y por qué los fiscales no solicitan acumular ambos casos?

Yo no lo entiendo. Aquí uno de los fiscales va a tener que perder y desprenderse del caso, pero lo importante es el interés del país. El señor Toledo va a invocar una doble persecución por un mismo hecho, va a invocar que el caso Odebrecht no debió instaurarse porque ya existía un proceso por el caso Ecoteva.

¿Qué es lo peor que podría suceder si no se acumulan los procesos?

Que el proceso de extradición se paralice de manera indefinida en EE.UU. Aunque tengamos un avance sustancial en cuanto al cierre del círculo probatorio en relación a Toledo en el caso Lava Jato luego de la colaboración eficaz de Josef Maiman, ¿de qué nos sirve si quien va a ser juzgado se está burlando de la justicia peruana? Y ningún pedido o invocación a Toledo para que se acoja a la colaboración eficaz lo va a hacer cambiar, porque sabe que el escenario actual, tal como está planteado, es favorable a sus intereses judiciales. Así de dramático y de crudo.

La Fiscalía dijo que acumular investigaciones va contra la ley de crimen organizado y pueden incurrir hasta en prevaricato. Para el presidente del PJ, esa es una “interpretación superficial”.

Habría que evaluar eso detenidamente, pero hay que encontrar una fórmula que permita que procesos que tienen una misma raíz, que guardan una estrecha conexión, puedan ser investigados en su conjunto con base en la unidad procesal.

La defensa de Toledo, en junio, pidió que se acumulen los procesos y luego retrocedió. ¿Se dio cuenta antes que la Fiscalía de que ello podía favorecerlo?

Ellos plantearon que todo se acumule en el caso Ecoteva y Maiman dijo que se tenía que acumular en el caso Lava Jato. Al final, se han dado cuenta de que esta situación de separación de casos favorece a los intereses judiciales del señor Toledo. Se tiene que ver la manera legal de encontrar una salida para que estos procesos se acumulen, ya sea en Ecoteva o en Odebrecht. Si no, Toledo va a argumentar que hay dos juzgamientos y, si lo demuestra, la justicia estará en una posición delicada porque está prohibido el doble juzgamiento.

El estudio Foley Hoag, contratado por el Perú, sugirió que haya un acercamiento entre autoridades peruanas y estadounidenses, pero desde la Fiscalía admitieron que “hubo precipitación” al solicitar la detención de Toledo.

Lo ideal hubiese sido tomarse un aire y evaluar qué era lo más conveniente, optar por una detención preventiva con fines de extradición o esperar unas semanas para presentar un cuaderno de extradición debidamente sustentado. Va a ser muy difícil que un mandato de detención con fines de extradición sea acogido por las autoridades de EE.UU. inmediatamente. Para mí, no se ha avanzado nada desde el 15 de febrero de este año. Estamos en una situación bien delicada.

Autoficha



- “Soy abogado de profesión, estudié en la Universidad San Martín de Porres. He trabajado en el Ministerio Público en todos los cargos de la carrera fiscal y renuncié en 2011, cuando ocupaba el puesto de fiscal superior. Actualmente desempeño mis actividades privadas”.



- “Existen discrepancias de fondo en relación a cómo se debe enfocar este caso. Estas discrepancias están favoreciendo los intereses jurídicos del señor Toledo. Tenemos que buscar una manera sagaz e inteligente de salir de este atolladero”.



- “Lo ideal es que los actores políticos no intervengan en las discusiones y debates de este proceso, porque cuando ello sucede, Toledo dice que hay una intromisión e injerencia de autoridades políticas, cuyas declaraciones están influenciando en las decisiones de los jueces”.