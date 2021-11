“Guillén odia a los fujimoristas”, expresó hoy la congresista Martha Moyano a Perú21TV. La legisladora de Fuerza Popular consideró una ofensa que el mandatario Pedro Castillo haya designado a Avelino Guillén como nuevo titular del ministerio del Interior en reemplazo de Luis Barranzuela.

Guillén fue uno de los fiscales que estuvo tras la sentencia que condenó a 25 años de cárcel al expresidente Alberto Fujimori por las masacres de los casos Barrios Altos y La Cantuta.

“El gabinete Vásquez es un grupo de odiadores. Avelino Trifón Guillén nos odia, su designación es una ofensa; el presidente Castillo olvida que su Gobierno es para todos los peruanos y que el fujimorismo representa a la tercera parte del electorado”, expresó Moyano.

En otro momento, la congresista refirió que la primera ministra no conoce la Constitución, ello en respuesta a las recientes declaraciones de la jefa del gabinete Mirtha Vásquez, quien señaló que “si se llegan a conseguir las firmas correspondientes para hacer una asamblea constituyente, eso sería absolutamente legítimo”.

“La primera ministra no conoce la Constitución, si la leyese entendería que recolectar firmas para cambiarla no es una política de Estado y que una asamblea constituyente no puede resolver los problemas del país; el único motivo que tienen (Perú Libre) para cambiar la Constitución vigente es que fue hecha en el gobierno de Alberto Fujimori y eso los ciega”, puntualizó.

El exfiscal Avelino Guillén juró al cargo de ministro del Interior la mañana del jueves 4 de octubre tras la salida de Luis Barranzuela.

