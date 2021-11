El exfiscal supremo Avelino Guillén asumió este jueves como ministro del Interior, en reemplazo de Luis Barranzuela, quien renunció al cargo tras desatar una polémica por haber organizado una fiesta en su casa desacatando las restricciones impuestas por el sector que él jefaturaba.

Guillén ya había formado parte del equipo técnico del presidente Pedro Castillo durante la campaña de segunda vuelta.

¿Quién es Avelino Guillén?

Avelino Guillén, abogado de 67 años, se formó como abogado en la Universidad San Martín de Porres e ingresó al Ministerio Público en 1981. En 1994 fue nombrado fiscal superior de Lima.

Cuando se desempeñó dentro del Ministerio Público, fue el fiscal adjunto que sustentó la acusación contra el expresidente Alberto Fujimori por las matanzas de Barrios Altos y La Cantuta. En el 2009, el exmandatario fue condenado a 25 años de prisión.

En mérito a sus intensos treinta años de lucha contra la corrupción y la impunidad, recibió en el 2009 el Premio Nacional de Derechos Humanos “Ángel Escobar Jurado” de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos.

Víctima de La Resistencia llega al Mininter

A mediados de setiembre, Guillén fue víctima de una agresión verbal cuando salía de un supermercado por parte de sujetos que se identificaron como miembros de los llamados grupos de “La Resistencia” o “La Insurgencia”, los cuales suelen participar en manifestaciones en contra de Pedro Castillo.

“Al parecer estas personas me estaban esperando, me lanzaron insultos, un terruqueo brutal, increpándome varias intervenciones públicas que he realizado. La otra parte de la agresión ocurre cuando me retiraba con mis productos”, detalló al programa Sálvese quien pueda, al confirmar que había presentado una denuncia ante la Policía.

“No pensaba tomar ninguna acción, pero esta es la segunda agresión muy fuerte. En julio también fui objeto de insultos muy fuerte en un establecimiento comercial, en el Open Plaza de Trujillo. Allí no hice nada, pero ahora es una cosa muy planificada y es una agresión que está escalando. Acabo de presentar una denuncia ante la Comisaría de San Borja”, subrayó.

El entonces ministro del Interior, Juan Carrasco Millones, expresó su solidaridad con Guillén y anunció una investigación por esta agresión contra “La Resistencia”.

“Frente a estos hechos, he dispuesto que se realice una investigación a la presunta organización criminal autodenominada ‘La Resistencia’, cuyos integrantes han amenazado y hostigado reiteradas veces a diversos ciudadanos y funcionarios públicos del Estado Peruano”, indicó el ahora exministro.

VIDEO RECOMENDADO

¿Los proyectos mineros peligran?