Una reforma política que era largamente esperada. El Pleno del Congreso dio ayer luz verde, con 93 votos a favor, 28 en contra y una abstención, a la reforma constitucional para el retorno a la bicameralidad. Es decir, para que el Congreso vuelva a tener dos cámaras, como las tuvo hasta 1992: diputados y senadores. Esta votación por encima de los 87 votos fue la primera que se requiere para que el cambio se materialice. La segunda será en marzo de 2024 y se necesitará también un respaldo igual o superior a ese número para no ir a referéndum.

De acuerdo con el proyecto, los actuales congresistas puedan postular a senadores en las siguientes elecciones, pues los requisitos son ser peruano de nacimiento, tener 45 años o haber sido congresista o diputado. Trascendió que algunos parlamentarios jóvenes sugirieron la inclusión de esa opción. Otra reforma aprobada es que los candidatos a la presidencia o vicepresidencia podrán candidatear también a senador o diputado, como sucedía hasta el 92.

El Senado estará conformado por 60 miembros. La Cámara de Diputados, por 130. El 8 de junio pasado, el Pleno votó este proyecto y no alcanzó los 87 votos (86 a favor, 35 en contra y 3 abstenciones), pero se presentó una moción de reconsideración. Y ayer se volvió a votar. ¿Qué cambió de junio a noviembre? Los votos de Podemos y la nueva bancada Unidad y Diálogo Parlamentario. También los dos votos de Cambio Democrático-JP. Trascendió que la aprobación de la reelección de alcaldes y gobernadores, solo dos días antes, el martes 14 de noviembre, fue decisiva para conseguir los votos. “La justificación para prohibir la reelección fue que los gobernadores regionales podían malutilizar el presupuesto y el aparato público. Pero como el período es de cuatro años, creo que sí era necesaria solo una reelección adicional”, explicó la congresista Adriana Tudela (Avanza País), haciendo hincapié en que solo es una reelección. “Ese riesgo es inexistente en el Parlamento, porque no manejamos presupuesto”, apuntó.

Este es el proyecto de ley de bicameralidad aprobado en primera votación en el Pleno.

Durante el Pleno, la presidenta de la Comisión de Constitución, Martha Moyano, incluyó la propuesta de Tudela para que se precise claramente la reelección inmediata de diputados y senadores. El parlamentario Elías Varas presentó una moción para que el proyecto retorne a la comisión, pero fue rechazada. El congresista Carlos Anderson le pidió a Moyano que se incluya la prohibición de postular a los actuales parlamentarios. Pero la legisladora no le hizo caso. “En el Congreso ya no hay oposición”, protestó Anderson, quien defiende la bicameralidad, pero “no me parece que uno deba votar a favor de uno mismo”. “Era un pedido absurdo”, retrucó Tudela. “No existe la autorreelección. Si un congresista es reelecto dependerá del voto ciudadano. Históricamente, además, la tasa de reelección no supera el 20%”, acotó.

Para el constitucionalista Carlos Hakansson, tendría que aprobarse también una reforma constitucional para la creación de los distritos uninominales elegidos por mayorías, “para lograr tener un Parlamento con tres o cuatro partidos”, y no lo que ocurre ahora “que se fragmenta” y es difícil llegar a consensos. “Ingresan 7 bancadas, cambian de camiseta y terminan 14″, dijo en Perú21TV. Sin esa reforma, agregó, de nada serviría tener un Senado. Tudela coincide en la creación de distritos uninominales y añadiría la renovación del Congreso (o la Cámara de Diputados) a mitad de período. “La bicameralidad no es una fórmula mágica, pero es un primer paso, junto a estas otras reformas que mejorarían la calidad de la elección parlamentaria”, advirtió la parlamentaria de Avanza País.

SABÍA QUE

-“El pueblo decide si podemos continuar o no. Si somos malos parlamentarios, no votarán por nosotros”, dijo la presidenta de la Comisión de Constitución, Martha Moyano.

-Según Hakansson, el Senado va a elegir a los miembros del Tribunal Constitucional y al Defensor del Pueblo. Y va a revisar la legislación aprobada por la Cámara de Diputados.

-“En el Senado habrá menos confrontación que en Diputados”, dice.