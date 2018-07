El presidente de la Federación Peruana de Fútbol (FPF), Edwin Oviedo , fue nombrado una vez más en un nuevo audio entre el empresario de Iza Motors, Antonio Camayo , y el juez César Hinostroza. El primero le pide al vocal que le escriba un 'speech' (discurso) a Oviedo para que se presente en la Edición Matinal de ATV Noticias que conduce la periodista Milagros Leiva.

En el nuevo audio que dura más de 4 minutos y fue difundido por gatoencerrado.net , se oye que Antonio Camayo funge de asesor de prensa personal de Oviedo, pues le solicita a Hinostroza prepararle un discurso en el que se resalten provincianos exitosos.



Aquí puedes leer parte de la transcripción del audio:

César Hinostroza (CH): Claro, pues comparito. ¿Cómo estás? ¿Cómo está el día? ¿Bien?

Antonio Camayo (AC): No, feliz, extraordinario pe’. Es la época y la era de los cholos.

CH: Claro hermano. Los emergentes como les dicen. ¿No?

AC: Claro. Mañana Edwin va a salir en el programa de Milagros Leiva a las 7 de la mañana.

CH: Ya perfecto.

AC: Necesitamos que nos haga un speech pe’

CH: Ya.

AC: Cómo lo diría César Hinostroza, pero que nos haga quedar bien a todos los cholos. Al fin estás en mi WhatsApp.

CH: Jajajaja

AC: Bien bonito ha escrito ¿así no? como que, o sea, Edwin quiere hablar pero no sabe que decir.

CH: Ya.

AC: A ver si en nombre de todos los emergentes, escribe un speech para que él lo diga.

EN OTRA PARTE DEL AUDIO



AC : No, sí, pero, o sea, mañana Edwin va a salir en el programa de Milagros Leiva.

CH: Ya.

AC: Y lo que queremos es que, Milagros me dice: tienes que preparar el speech para que él salga. Yo, Edwin Oviedo.

CH: Ya, ya, ya. Ya te entiendo. Ahí le va a preguntar seguro. ¿No?

AC: Claro.

CH: En algo que puede destacar.

AC: En nombre de los emergentes.

CH: Claro, está bien.

AC: En nombre de todo provinciano del Perú.

CH: Como personajes destacables de provincianos que están digamos, triunfando en varios campos de la actividad humana, digamos. ¿no?

AC: Claro.

CH: La empresa, la banca, la empresa, el comercio, la industria, el Legislativo, el Ejecutivo. Como una especie de pluralidad ahí sí me meterían a mí ¿no? Ahí paso piola ¿sí o no? ¿me entiendes?

AC: Claro.

CH: Pero a mi solo….

AC: No, no, no, no. Lo que queremos es un speech para que Edwin lo diga .