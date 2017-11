“Más allá de intimidar al Ministerio Público, FP no tiene estrategia para enfrentar acusaciones”

El congresista oficialista Juan Sheput opinó que la denuncia contra el fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, es la única estrategia que tiene Fuerza Popular (FP) para hacer frente a las últimas imputaciones en su contra.

“Más allá de intimidar al Ministerio Público, a todas luces esto demuestra que no tienen ninguna estrategia para poder enfrentar las acusaciones que vienen de Brasil”, aseveró a Perú21.

Sheput indicó que no es cuestión de esperar el descargo del fiscal de la Nación para que quede o no sin efecto la denuncia que presentó el legislador Daniel Salaverry (FP), y que luego fue respaldada por toda su bancada, sino de “dar marcha atrás y retirarla porque no tiene ni pies ni cabeza”.

Cabe precisar que se necesita 87 votos para destituir al magistrado, y la bancada fujimorista tiene 71.

“Y no es cuestión de votos, ellos nunca los han tenido, y la cosa no es si uno tiene o no los tiene, sino en qué medida su iniciativa va tener asidero en otras fuerzas políticas, y no hay ningún político de otra tienda que apoye esta iniciativa, y si lo hay no lo ha manifestado”, acotó.