La salud del expresidente Alejandro Toledo estaría debilitándose debido a la ubicación de su celda de la prisión de Maguire (localizada en el estado de California). Además, su abogado, Graham Archer, asegura que su patrocinado permanece recluido al costado de un reo de alta peligrosidad.

Se trata de un recluso condenado a 118 años de prisión por múltiples delitos de violación sexual. Este exoficial de la Policía de Estados Unidos habría compartido, al menos una hora, con Alejandro Toledo, aseguró Archer mediante un comunicado.

“El plan del gobierno parece ser confinar a Toledo a un contacto intermitente con un violador convicto que espera una sentencia de cadena perpetua”, manifestó Archer en el documento.

El exmandatario, quien se encuentra en una celda individual, presentó dificultades para comer, pérdida de peso, temblores en sus manos y pérdida de memoria. Estos síntomas fueros confirmados por el abogado quien ha pedido la libertad bajo fianza de Toledo.

“En los primeros once días pudo interactuar con otro interno. Tiempo para un total de aproximadamente una hora. No hay razón para que este Tribunal no revise la orden de libertad bajo fianza que solicita el Dr. Toledo”, indica el documento que fue entregado a la Corte de California.

Se supo que el condenado a 118 años de prisión será trasladado a otra penitenciaría en diciembre y, por lo tanto, Alejandro Toledo volvería a estar solo si permanece en la prisión de Maguire.