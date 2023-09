¿Cortados por la misma tijera? El presidente del Congreso, Alejandro Soto, y el líder de su partido Alianza para el Progreso, César Acuña, tienen, de lejos, más que coincidencias ideológicas. Y es que como ocurrió hace siete años con el ahora gobernador regional de La Libertad —quien fue denunciado por el plagio de su tesis de maestría en perjuicio del profesor Otoniel Alvarado, recuérdese su célebre frase: “no es plagio, es copia”—, el titular del Legislativo enfrenta hoy la misma grave acusación que se suma al rosario de hechos irregulares en su desempeño profesional y ético.

Según una investigación del portal Infobae, el 67% de la tesis doctoral de Alejandro Soto titulada “La responsabilidad civil de las autoridades elegidas por voto popular desaforadas por causales de vacancia” registra 67% de similitud con otros textos y un 38% de plagio de artículos académicos de los abogados Carlos Urquizo Maggia y Julio César Castiglioni.

Asimismo, tras someter el texto al software Turnitin se concluye que la tesis sustentada por Soto, que le valió un doctorado de la Universidad Nacional San Antonio Abad del Cusco, incluye dos páginas de la monografía “Vacancia y suspensión” de la abogada Diana Capillo, a quien el legislador cusqueño no menciona ni por asomo en la lista de obras consultadas.

Al respecto, Urquizo retó a Soto a un debate público y anticipó la posibilidad de formalizar una denuncia por plagio contra el parlamentario de APP si antes no lo hace de oficio el Ministerio Público.

La respuesta del titular del Congreso se dio a través de un comunicado. Tras negar haber incurrido en plagio, calificó como “omisiones involuntarias e inadvertidas” el no haber consignado “en algunos pies de página” los párrafos en cuestión, y añadió que esta situación no debe desmerecer su dizque trabajo de investigación. Agrega también que la tesis fue oportunamente revisada por las autoridades universitarias en 2017 “cuando la institución aún no contaba con el programa Turnitin y aprobé todos los filtros exigidos, por lo que se me otorgó una nota sobresaliente”.

COMPONENDAS A LA VISTA

En el Congreso, en tanto, una vez más hubo quienes cerraron filas en torno a Soto. Uno de ellos fue Edgar Tello del Bloque Magisterial, quien tiene una investigación en la Comisión de Ética por recorte de sueldos a sus trabajadores y hostigamiento a una servidora embarazada. “Hay que dejar que las instituciones democráticas hagan su trabajo; mientras no se pruebe que hay responsabilidad hay que ejercer la presunción de inocencia”, comentó. ¿Jalando agua para su molino?

Por su parte, el legislador Luis Aragón (AP) consideró “lamentable” la situación de descrédito a la que arrastra Soto al Congreso, así como la inacción de sus colegas para tomar medidas concretas al respecto. “Esto es grave porque se habla incluso de más del 60% de similitudes. Pese a ello la moción de censura no alcanza todavía las 20 firmas para su presentación. No sé qué tipo de componenda o pactos bajo la mesa habrá. De repente algunos tienen problemas en Ética o casos pendientes en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales y ofrecen apoyarlos porque el tema de gobernabilidad no creo que sea el argumento”, acotó.

A la fecha, la Comisión de Ética realiza indagaciones contra Soto por tres casos que podrían derivar en una recomendación al Pleno para suspenderlo hasta por 120 días. Estos son: la contratación de su cuñada en su despacho, su voto a favor de la ley de prescripción y el recorte de sueldos a sus trabajadores.





