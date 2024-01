El premier Alberto Otárola se sumó al rechazo público contra la agresión que sufrió Dina Boluarte este sábado 20 de enero, cuando fue atacada por una mujer en Ayacucho.

El político utilizó sus redes sociales para condenar el hecho, al cual calificó como ‘grave’. “Condeno y rechazo la agresión que sufrió la presidenta Dina Boluarte hoy en Ayacucho, durante una actividad oficial. Este lamentable hecho puso en peligro la integridad de la jefa de Estado y esto es gravísimo. Con violencia, perdemos todos como país”, escribió.

Finalmente, Otárola aseguró que no existen justificaciones para la agresión contra una mujer. “En una democracia debe primar siempre el diálogo y no pueden suceder estos hechos lamentables. No hay justificación alguna para agredir una mujer”, concluyó.

Alejandro Soto rechaza agresión contra presidenta

El presidente del Congreso de la República, Alejandro Soto, también se pronunció sobre la agresión que sufrió la mandataria Dina Boluarte.

“Condeno enérgicamente la agresión sufrida por la presidenta de la República, Dina Boluarte. Ninguna forma de violencia debe ser justificada ni tolerada. Hago un llamado a la ciudadanía a rechazar este tipo de actos, y a preservar el respeto entre nosotros”, compartió en X (antes Twitter).

La ministra Leslie Urteaga se solidariza con Dina Boluarte





Leslie Urteaga, la ministra de Cultura, condenó el ataque producido contra la presidenta del país y se solidarizó con ella.

“Condeno y rechazo la agresión de la que fue víctima hoy la presidenta Dina Boluarte en Ayacucho. Este tipo de actos no deben repetirse nunca más en contra de ninguna persona. Mi solidaridad con nuestra presidenta”, escribió en Twitter.

