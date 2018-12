Alan García: "Es natural que los adversarios digan que me estoy victimizando"

El ex presidente Alan García señaló esta mañana que “es natural que el gobierno diga que no es chuponeo" en relación a la denuncia que él hizo sobre una presunta interceptación telefónica.

García, quien acudió esta mañana a la Primera Fiscalía Provincial Penal de Miraflores para brindar su declaración sobre la acusación, se reafirmó en su posición de agraviado.

Fuente de Perú21 confirmaron que el ex mandatario declaró cómo agraviado en el mencionado caso.

"He concurrido a ratificarme como agraviado de los hechos que la prensa fue testigo: una camioneta enmascarada como vehículo de prensa, con sistemas sofisticados de investigación e interceptación, que además nos siguió a la embajada de Uruguay, Costa Rica y la casa de mi madre y que fue interceptada en detención ciudadana por muchos vecinos, compañeros y también los miembros de prensa. Y de la cual fue sustraído un maletín negro, seguramente con el skylog y las pruebas de la interceptación", indicó García Pérez.

El ex mandatario señaló que en "ningún momento" le pidió al ministro del Interior, Carlos Morán, un aumento en su seguridad.

“Es natural que el gobierno diga que no es chuponeo. Es natural que los adversarios digan que me estoy victimizando. Hay gente que cree que AG se le puede hacer cualquier cosa y que eso está bien. Ese testimonio me sirve mucho para entender que todavía hay personas que saben que a pesar de las situaciones políticas que uno viva no pueden agraviarlo de esa manera", enfatizó el ex mandatario.