Alan García: "Espero que el 23 de abril Jorge Barata termine con esta telenovela"

El ex presidente Alan García manifestó hoy que los documentos entregados por Odebrecht al Ministerio Público. y que dan cuenta de transferencias millonarias ilícitas a su ex secretario Luis Nava Guibert, no lo vinculan a él con pagos de sobornos.

"En todos los documentos presentados ni se me menciona ni se me vincula con algún indicio o delación, o algún recurso de Odebrecht como ha sido a lo largo de estos años, espero que las personas mencionadas respondan, hagan sus descargos y que el 23 (de abril) el señor (Jorge) Barata termine con esta telenovela y haga la declaración ante los fiscales peruanos", declaró a la prensa desde su casa en Miraflores.

Consultado sobre la hipótesis que maneja el fiscal José Domingo Pérez -que en la cuenta abierta por el ex director de Petroperú, Miguel Atala Herrera, en la Banca Privada D' Andorra se depositó el presunto dinero ilícito dirigido a Nava-, García dijo que se debe esperar las aclaraciones de ambos ex funcionarios.

"Debemos esperar las respuesta de Atala y Nava, y estoy seguro de que podrán dar sus descargos, Nava tendrá que aclarar, las especulaciones son muchas y hay que intentar cortarlas", manifestó luego en entrevista con Canal N.

El ex jefe de Estado cuestionó al fiscal Pérez por establecer "sin pruebas" que el dinero recibido por Luis Nava tenía a él como destinatario final.

"Lo que no puedo aceptar y rechazo tajantemente es que se hagan especulaciones absolutamente gratuitas, como la propia Fiscalía lo dice "que esas personas habrían podido haber recibido dinero ilícito para Alan García"; eso lo rechazo, soy el hombre más investigado en el Perú en los últimos 30 años y lo que tengo es producto de mi trabajo y así lo he demostrado", expresó.

El coordinador del equipo especial de la Fiscalía, Rafael Vela Barba, manifestó esta mañana que el Ministerio Público maneja una estrategia para investigar el caso que implica a Alan García.

Del 23 al 26 de abril, Barata declará ante los fiscales peruanos que lo interrogarán para confirmar a qué funcionarios públicos la compañía Odebrecht pagó sobornos.