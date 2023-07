Adriana Tudela: "Lo importante es asegurar estar nuevamente sentados en la Mesa Directiva"

La Semana de Representación ha obligado a un receso “oficial” en las conversaciones para conformar las listas de aspirantes a la Mesa Directiva del Congreso. Pero las evaluaciones extraoficiales, a doce días de la elección, continúan y, en diálogo con Perú21, la vocera de Avanza País, Adriana Tudela, sostiene que una eventual pérdida de la conducción parlamentaria tendría un efecto negativo para el país.

¿Cuándo empezarán las conversaciones oficiales?

Probablemente a partir de la próxima semana. Ya ha habido algunas conversaciones, sobre todo dentro de las bancadas que hemos formado el bloque opositor a Pedro Castillo. Evaluamos distintos escenarios, todavía no hay nombres específicos, pero estamos en proceso de encontrar una fórmula que nos garantice mantenernos en la Mesa Directiva y continuar con una gestión que defienda la institucionalidad del Congreso.

Fuerza Popular, que integra el Bloque Democrático (BD), ha anticipado que no apoyará a un representante de izquierda para la presidencia o incluso la primera vicepresidencia. ¿Cuál es la posición de Avanza País?

Nosotros también hemos señalado que no apoyaríamos una fórmula que esté liderada por la izquierda; las vicepresidencias es algo que tenemos que evaluar todavía.

¿Constituye un riesgo para la gobernabilidad que un representante de izquierda ocupe la presidencia del Legislativo?

La izquierda ha demostrado no tener convicciones particularmente democráticas ni ser particularmente respetuosa del Estado de derecho salvo contadas excepciones. Toda la izquierda celebró el ataque institucional que llevó a cabo Pedro Castillo de manera sistemática durante el año y medio que duró su gobierno, creo que una persona que no ha demostrado defender la institucionalidad democrática y que, por el contrario, ha celebrado actitudes que pretenden desestabilizar el Estado de derecho, es peligroso que esté a la cabeza de un poder del Estado; esa es la preocupación que tenemos.

Pero podrían integrar la Mesa.

Nosotros hemos señalado que una alternativa que se evalúa es que haya alguna persona proveniente de una bancada de izquierda en la fórmula y hemos sido bastante claros en señalar que no es una alternativa viable para nosotros que esa fórmula sea liderada por alguien de izquierda.

¿La posibilidad de que un representante de izquierda integre esta lista es un reconocimiento de que el BD no tienen los votos ya para alcanzar la Mesa Directiva sin participación de la izquierda como ocurrió en los dos años anteriores?

Sí, definitivamente. Ha habido un cambio en la correlación de fuerzas, en el equilibrio de fuerzas, principalmente porque bancadas como Podemos y Acción Popular, cuando Pedro Castillo estaba en el poder, tenían posiciones que se acercaban más hacia nuestro bloque. Hoy ya no están en esa posición y, por el contrario, han formado una coalición con la izquierda, y hablo específicamente de Acción Popular que siempre fue una bancada que terminaba siendo el fiel de la balanza en el Congreso. Hoy en día vemos que la facción de ‘Los Niños’ ha logrado consolidar una mayoría y también una coalición con las demás bancadas de izquierda. Eso ha generado un cambio en el tablero del Congreso que no podemos ignorar, y es por eso que, ante la posibilidad de que el Congreso esté controlado por esa facción de ‘Los Niños’ junto con la izquierda, evaluamos como una alternativa posible lanzar una fórmula que incluya a un congresista de izquierda.

¿Y cuando hablan de un congresista de izquierda, hacia dónde dirigen ustedes la mirada, Perú Libre, Bloque Magisterial...?

Todavía tenemos que llevar a cabo conversaciones. No hay nombres ni bancadas definidas aún, pero más allá de la bancada o de la persona es importante que logremos una fórmula equilibrada, y si va a haber presencia de algún congresista de la izquierda, eso tiene que ser balanceado con congresistas provenientes de bancadas que tengan una defensa irrestricta de la institucionalidad democrática.

Jorge Montoya ha señalado que le corresponde la presidencia a Renovación Popular. ¿Se trata de un tema de correspondencia o eso está sujeto también a conversaciones? Esto ha motivado que se diga que todo se trata de un toma y daca.

Todo está sujeto a conversaciones. Finalmente, por encima de las correspondencias que cada bancada considere, lo importante es asegurar que lleguemos a estar nuevamente sentados en la Mesa Directiva. Estar allí no solamente es estar sentados en esa parte alta del hemiciclo, sino que tiene una serie de implicancias como el manejo político de la institución, de ciertas comisiones que son claves como Constitución o Economía. A mí sí me preocuparía perder ese manejo, perder esa mayoría y que comisiones tan sensibles terminen en manos de bancadas o congresistas que no necesariamente tienen las convicciones más ajustadas a la Constitución o que sean heterodoxas económicamente hablando. Entonces, no es simplemente una pugna por el poder, sino lo que está en juego y las consecuencias que podría traer; perder el control de estas cosas va a ser negativo para el país.

Datos

“Avanza País no apoyó el nombramiento de profesores contratados porque los maestros tienen que estar capacitados para ocupar las plazas; contra lo que creen algunos sindicatos, el sector educación no es una agencia de empleos”, acotó.

“Hemos estado a punto de perder nuestro orden democrático, el motivo por el que no caímos por el abismo fue por las decisiones que se tomaron desde el Congreso”, indicó.