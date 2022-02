El abogado de la empresaria Karelim López, César Nakazaki, criticó que se haya allanado por tercera vez la casa de su defendida y reiteró su inocencia, al manifestar que si hubiera cometido algún delito, habría buscado ser colaboradora eficaz y el presidente Pedro Castillo ya no seguiría en el cargo.

“Sobre lo de Sarratea, Petroperú y Palacio de Gobierno no constituye ningún delito. Si Karelim López hubiera cometido un delito, hace rato se hubiera sometido a un proceso de colaboración eficaz y el presidente Castillo de repente no continuaría, pero digo públicamente que mi evaluación como abogado con 30 años de experiencia me llevan a decir que ella no debe seguir el camino de la colaboración eficaz porque no he encontrado delito”, aseguró en declaraciones a la prensa luego de terminado el allanamiento.

Esta mañana, la fiscalía, con apoyo de la policía anticorrupción, allanó unos 15 inmuebles, incluyendo propiedades de Karelim López, el gerente general de Petroperú, Hugo Chávez; el empresario Samir Abudayeh y Palacio de Gobierno.

Concluida la diligencia que se llevó a cabo en la casa de Breña de Karelim López, Nakazaki precisó que la empresaria no ha sido citada para declarar por presuntas irregularidades en la licitación de Petroperú para la compra de biodiesel.

“Es la tercera vez que vienen a la casa. La primera vez que vinieron se llevaron todos los equipos de cómputo y teléfonos. La segunda vez que han venido se llevaron un solo teléfono y la tercera vez nuevamente se han llevado un teléfono. No hay ningún hallazgo que tenga vinculación para el caso de hoy que es Petroperú”, comentó ante la prensa.

“En el caso Petroperú es totalmente innecesaria la medida porque ni siquiera le han tomado su declaración. Para hablar de allanamiento es porque se sospecha que la persona puede estar ocultando o negando información, pero la fiscal recién ha programado su declaración para los próximos días”, agregó el abogado.

La fiscalía anticorrupción, a cargo de la fiscal Norah Córdova, investiga la presunta injerencia del Poder Ejecutivo en Petroperú, vinculada al proceso de selección para la adquisición de Biodiesel B 100 para la Planta de Ventas del Callao, Conchán y Mollendo para el 2022. Se atribuye a los investigados haber favorecido a la empresa Heaven Petroleum Operator, dirigida por el empresario Samir Abudayeh para que gane un contrato por la suma de US$ 74 millones.

César Nakazaki insistió en la inocencia de Karelim López en este proceso, al manifestar que no ha encontrado delito alguno cometido por la empresaria o en las reuniones en las que participó, tanto en Palacio de Gobierno como en el inmueble de Sarratea, en Breña.

“Ella explicó que conoce al exsecretario (del Despacho Presidencial) Bruno Pacheco, estaban trabajando en un evento que se llamaba ‘navitón’ y es ese evento que han venido trabajando y estaban haciendo gestiones. Pero con la compra de biodiesel y adjudicación de la obra Puente Tarata no tiene ninguna vinculación”, reiteró.

El abogado reclamó el tercer allanamiento al domicilio de López Arredondo al señalar que, hasta ahora, la fiscalía no ha deslacrado los equipos incautados en la primera diligencia realizada a fines del 2021.

