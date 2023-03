Otro acto de solidaridad. Un perrito que había quedado atrapado por la corriente del Río Chillón a la altura del distrito de Santa Rosa de Quives, Canta, fue rescatado por los vecinos de la zona luego de que luchara por su vida durante varios metros. Los ciudadanos trabajaron juntos para salvar al can, acercándose a la ribera para lograr alcanzarlo, al mismo tiempo que el animal luchaba para llegar hasta allí.

El canino estuvo dentro del caudal del río por varios minutos, recorriendo varios metros sin poder resistirse a la corriente del intenso flujo de agua. Como se recuerda, las lluvias torrenciales generadas por el ciclón Yaku aumentaron el nivel de agua de diversos ríos del país.

Perro arrastrado en el Río Chillón -RPP

En la zona de Canta, donde cayó el perro, no había personal de rescate para ayudarlo, por lo que los mismos vecinos decidieron socorrerlo. Sin embargo, si no hubiese sido por el animalito y su tenacidad por sobrevivir, no hubiesen podido alcanzarlo, según muestran las imágenes de RPP.

Un caso de rescate similar es el que ocurrió en el puente Huánuco, en Barrios Altos, donde La brigada de rescate de la Municipalidad de Lima salvó en febrero a un perro que fue arrastrado por el Río Rímac.

