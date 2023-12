Quien diga que no tuvo que limpiar por varios minutos sus bolsillos para retirar el puñado de lentejas que su mamá metió para tener dinero el nuevo año, miente.

Todos, en algún momento, lo hemos hecho, quizá luego de comernos las doce uvas, de ponernos la ropa interior amarilla, pero siempre antes de prenderle fuego al muñeco de la roja vieja y de salir a dar una vuelta a la manzana con una maleta en mano. Probablemente, la primera vez que saliste a hacer ejercicio sea, coincidentemente, el último día del año. ¿Qué otra cábala recuerdas?

Estas son las cábalas preferidas por los peruanos, según una encuesta de Ipsos para Perú21:

Cábalas para Año Nuevo 2024. Creación: Perú21

En Perú21, le consultamos al comediante Fernando Armas, la cantante Yahaira Plasencia, el escritor Renato Cisneros y la deportista Pilar Jáuregui cuáles son las cábalas que más usan para recibir el nuevo año. Esto nos contestaron:

FERNANDO ARMAS

Fernando Armas

Sí creo en algunas cábalas. Empiezo con un baño de florecimiento, flores amarillas y, por ahí, una ruda para ahuyentar lo negativo. Me pongo mi boxer amarillo CK bamba, y luego a la cena, donde ya están las uvas. Tres minutos para las doce, salgo con mi maleta pequeña a dar una vuelta, saludando a la gente, deseando un feliz año y viendo atrás que nadie me siga y me asalte.

Llego a casa y me meto debajo de la mesa. Me empujo de a tres las uvas para terminar rápido, brindar con champán y abrazar a la familia. Imagínate, así me canso y digo que empiezo renovado.

YAHAIRA PLASENCIA

(Foto: Javier Zapata).

No es que tenga muchas cábalas, pero una de las cosas que siempre hago a las doce de la noche es estar a solas y hablarle a Dios, pedirle por un año nuevo en que tenga a mi familia con bien, que haya mucho trabajo, tener salud, un año de tener el amor de mi familia y el de las personas que quiero siempre a mi lado.

Hago eso y abrazo a mis papás con mucha fuerza y también comienzo a orar con ellos. Eso nunca puede faltar.

Cuando estoy en el escenario en Año Nuevo, también oro antes de salir a cantar. Les deseo un feliz 2024 y que tengan mucha prosperidad.

RENATO CISNEROS

Renato Cisneros

A diferencia de lo que ocurre en el fútbol, donde suelo encontrarles sentido a los rituales supersticiosos, en lo que respecta al Año Nuevo mi única cábala es prescindir de cábalas.

Décadas atrás ya pasé, como todos, por la fase de la ropa interior amarilla, la vuelta a la manzana o las lentejas en bolsa, pero, dada su absoluta ineficacia, llevo años desechándolas, abocándome únicamente al sortilegio del brindis. Y me va mejor.

Si alguna cábala practico, es la ingesta de uvas a la medianoche, pero más movido por el hambre que por el pensamiento mágico. Feliz año.

PILAR JÁUREGUI

Pilar Jáuregui

Tengo pocas cábalas. Antes sí daba la vuelta a la manzana, te hablo antes de ingresar al mundo del deporte. Ahora que viajo más seguido, ya no. Pero siempre como las doce uvas y uso ropa interior amarilla, que son las cábalas clásicas. Creo que ambos rituales no han fallado porque siempre me ha ido bien. Esas dos, no tengo otras más.

El año pasado me regalaron para Año Nuevo un incienso y, bueno, probé. Pero, en realidad, siempre mis únicas cábalas son las uvas y la ropa interior. Deseo que todos tengan un feliz 2024.

Perú21 ePaper, ingresa aquí y pruébalo gratis.

VIDEO RECOMENDADO