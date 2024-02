Ucayali: Más de 40 comunidades nativas de Purús sufren inundación y damnificados necesitan ayuda

Más de 40 comunidades nativas de la provincia de Purús, en el departamento de Ucayali , amanecieron inundadas debido a las fuertes lluvias que se han intensificado en la zona. Esta situación ha afectado a sus habitantes, quienes han perdido animales, cultivos y fuentes de alimento, por lo que necesitan ayuda urgente.

43 comunidades nativas lo han perdido todo, y por encontrarse en una de las provincias más alejadas del país, en zona de frontera, muchas de ellas no cuentan con acceso por carretera, haciendo complicada la llegada de ayuda.

Comunidades nativas de Purús perdieron sus tierras de cultivo debido a la inundación. (Perú21)

Según Melisa Ramos, representante de la ONG Desarrollo Ambiental y Social Perú (DAS Perú), la inundación ha bloqueado las principales vías fluviales en la zona y la única forma de llegar a varias de estas comunidades es por un vuelo del Estado, por lo que pide a las autoridades a activar los protocolos de emergencia.

“Esta es una zona de frontera, pero no tiene hospital, comisaría y hay un problema sistémico. Necesitamos que las autoridades tomen acción, especialmente por el tema sanitario que se viene después de la inundación. Ya que seguramente habrá epidemia de dengue y otras plagas producto de este tipo de desastres”, refirió Ramos a Perú21.

Son decenas de damnificados en la provincia de Purús. (Perú21)

Ramos informa que las personas afectadas necesitan agua, víveres no perecibles, medicinas y abrigo, pues en las noches se contempla friaje.

“La única vía para hacer donaciones al lugar es con las Fuerzas Armadas. Ahorita lo que queremos es asegurar un lote de donaciones para que lleguen por medio de las Fuerzas Armadas, por lo que hemos activado nuestros números de cuenta y YAPE para que se puedan hacer donaciones a través de la ONG”, agrega.





OLVIDADOS





Melisa Ramos confirmó la terrible realidad que se vive en la provincia de Purús, la más alejada del país en la frontera con Brasil. Una zona en la que el Estado brilla por su ausencia.

“La zona no tiene nada, ellos [los habitantes de las comunidades] tienen que viajar a Brasil para comprar víveres y cosas. Hacer llegar cosas a esta zona es difícil y muy caro, por lo que tienen que viajar a otro país para atenderse. No llega nada desde Perú porque no hay un acceso ni medidas del Estado en estas comunidades”, refiere Ramos.

“Ya van cinco años que el hospital no se termina de construir debido a lo caro que es mandar materiales a la zona. No hay personal de salud, no hay comisaría”, agrega.

Como se sabe, las inundaciones muchas veces llevan a la aparición de varias enfermedades, entre las que se encuentra el dengue, causadas por la proliferación de mosquitos, además de enfermedades gastrointestinales y respiratorias.





¿CÓMO PUEDO AYUDAR?





Para ayudar a los damnificados, DAS Perú está recibiendo las donaciones de abrigo, víveres o medicina en las siguientes direcciones:

Miraflores: Santander 120, departamento 1203 (en horario de oficina)

Santander 120, departamento 1203 (en horario de oficina) Salamanca: Bayobar 126 (en horario de oficina)

Bayobar 126 (en horario de oficina) Surco: Cerros de Camacho 890, departamento 1201 (las 24 horas)

También se han habilitado las siguientes cuentas bancarias de Desarrollo Ambiental y Social Perú.

BCP:

Cuenta Corriente Soles 4809887561035

Interbancaria BCP es 00248000988756103528

INTERBANK:

Cuenta Corriente Soles 898-3003888198

Cuenta Interbancaria (CCI) en Interbank es: 003-898-003003888198-40

YAPE

Desarrollo Ambiental y Social Perú: 962921093

Si desean certificado de donación pueden hacer su aporte a la Cuenta Corriente Soles de Alianza Internacional de Ayuda

Número de cuenta BCP Soles es 4809919856047

Soles es Número de cuenta interbancaria es 00248000991985604728





