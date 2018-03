¿Tu pareja te cela frecuentemente? ¿Maneja tus claves personales de correo o redes sociales? ¿Te prohíbe ver a tus familiares o amistades?. Para prevenir este tipo de situaciones, el Ministerio de la Mujer ( MIMP ) recomendó disponer del Toxímetro , aplicativo informático que permitirá identificar señales de riesgo de violencia en la pareja.

La herramienta digital está dirigida a todas las parejas sin discriminación de género y puedes descargarla a través de tu celular.

La prueba identifica situaciones de riesgo y brinda recomendaciones y consejos para prevenir la violencia de género y evitar el feminicidio , que en el Perú presenta cifras cada vez más alarmantes: el 74% de mujeres asesinadas se dio a manos de sus parejas.

UNA RELACIÓN SALUDABLE

Sin embargo, el Toxímetro también te brinda tips para saber si estás en una relación saludable que a continuación te presentamos:

* Comparte las tareas del hogar

* Te consulta y considera tu opinión en la toma de decisiones

* Dialoga contigo

* Apoya tu progreso personal, profesional u ocupacional

* Acepta y respeta a tus amistades y familiares cercanos

* Te escucha y no te juzga.

* Deja que te expreses con libertad y no se enoja por decir lo que piensas

* Acepta tus puntos de vista con tolerancia.

* Respeta tu espacio y tu tiempo

* Te respeta y valora

* Confía en ti y no siente la necesidad de verificar lo que haces

* No te impone su manera de resolver los problemas

* No se burla de ti cuando están a solas ni en presencia de tus familiares o amistades.

* Jamás te hará sentir incómoda/o por comentarios o situaciones que te desagradan o disgustan.

* Cuando hay una discusión no te impone su punto de vista