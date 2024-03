La nueva versión de la Selección Peruana pasó su primera prueba, tras ganar un partido que, ciertamente, no será recordado como un triunfo contundente. Sin embargo, pese a no inspirar mucha seguridad ante un cuadro menos virtuoso, el resultado no deja de ser positivo, y contribuye a alcanzar un objetivo más importante: encontrar el equipo para la Clasificatoria.

El rendimiento de República Dominicana es similar al de Nicaragua en Concaf, aunque, por lo menos en papel, aparenta tener una escuadra relativamente mejor armada y valorizada. La conforman mayormente jugadores del Cibao FC, último tricampeón de la liga dominicana —una competición de ocho equipos nada más—, unos cuantos elementos presentes en la liga boliviana, y Júnior Firpo, lateral izquierdo del Leeds inglés, quien también cuenta con nacionalidad española.

No obstante, ya quedó claro que, a Jorge Fossati, en este punto del camino hacia el Mundial, no le interesa mucho si el contrincante viene del Caribe o del Mediterráneo, o si cuenta con futbolistas disputando la Champions o la Liga Mayor en Santo Domingo. Lo crucial es determinar el universo de jugadores que tendrá la tarea de llegar a la Copa del Mundo y, por qué no, recuperar el tan añorado ‘chocolate peruano’. Luego de su debut, uno de los que posiblemente volverá a ser incluido en el once, en algún momento del partido, es Oliver Sonne.





