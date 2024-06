Desde que anunciaron su relación, Christian Nodal y Ángela Aguilar vienen siendo blanco de críticas pues hace solo unas semanas el cantante mexicano tenía una romance con la madre de su única hija, Cazzu. Sin embargo, a ellos parece no importarles y desde que hicieron oficial su unión, no han dejado de mostrarse juntos y muy enamorados.

La polémica incrementa y ahora la periodista mexicana Maxine Woodside ha salido a afirmar que la pareja se casó en Italia y uno de los invitados habría sido Pepe Aguilar, padre de la joven artista, quien siempre se mostró en desacuerdo con que su hija saliera con alguien mayor.

“Nodal y Ángela estuvieron en Italia. Resulta que nos dijeron que en Italia se casaron. Entonces que allá se casaron y Pepe estuvo presente y de ahí se fue a Japón y a de ahí se regresó a los Ángeles. Eso nos contaron”, deslizó Woodside.

Los rumores se iniciaron luego que ambos cantantes se presentaran en un concierto. Durante el evento, Ángela dejó ver el fondo de la pantalla de su celular en el que se lucía con un anillo que sería de compromiso.

“Cuando fue Ángela al auditorio, en la foto de pantalla de su celular hay una mano que está enseñando un anillo y un corazón. Está el anillo y ella le pintó encima un corazón rosa. Luego entonces nos checa que enseñe el anillo y luego que nos contaron que se casó en Italia”, detalló la periodista.

Además, la presentadora de televisión comentó que la pareja no inició antes una relación debido a la diferencia de edad y a que cuando se conocieron, la artista mexicana era menor de edad.

“Pues ya sabían que había andado con Ángela, o sea, que la quería y que su papá no los había dejado andar porque ya era muy chiquita, tenía 14 años. Entonces pasó el tiempo, anduvo con Belinda, anduvo con Cazzu, tuvo a la niña y regresó con Ángela pero regresó para casarse”, explicó la mujer de prensa.

“Y entonces por eso Pepe no está enojado, está contento. Le han de haber dicho, OK, te la vas a llevar pero casado. No que ya me la llevo y al ratito la boto, igual que las otras no”, añadió.

¿Cómo anunciaron su romance?

Los artistas formalizaron su relación a través de una romántica sesión fotográfica para la revista Hola, donde se lucen abrazados y tomados de la mano mientras pasean por las calles de Italia.

En la imagen, el intérprete de ‘Se me olvidó’ besa en el cuello a su pareja, pero lo que más ha llamado la atención es que Ángela Aguilar ha dejado entrever que su historia de amor no es reciente, sino se remonta a varios años atrás.

