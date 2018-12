Referéndum 2018 | Conoce cuál es tu local de votación para el domingo 9 de diciembre

Este domingo 9 de diciembre se realizará el Referéndum 2018, donde se plantearán cuatro preguntas clave sobre las reformas presentadas por el Ejecutivo.

Pilar Biggio, gerente de Información y Educación Electoral de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), reveló que para este nuevo proceso, se mantendrán a los miembros de mesa de las Elecciones Regionales y Municipales 2018.

¿CUÁL ES MI LOCAL DE VOTACIÓN?



El local de votación al que acudirás a votar también se mantiene; sin embargo, también se habilitarán otros en el extranjero para aquellos peruanos que residen fuera del país.

AQUÍ SABRÁS DÓNDE TE TOCA VOTAR → [ CONOCE TU LUGAR DE VOTACIÓN]

¿QUÉ PASA SI NO ACUDES A VOTAR AL REFERÉNDUM?



Si no sufragas, tendrás que pagar una multa por no votar. según la clasificación de tu distrito.



Esta es la escala:

- Distrito no pobre: S/83

- Distrito pobre no extremo: S/41.50

- Distrito pobre extremo: S/20.75.

¿QUÉ PASA SI ERES MIEMBRO DE MESA Y NO ACUDES?

Si fuiste sorteado miembro de mesa (titular o suplente), es tu deber asistir para ejercer esta función. Si no lo haces, deberás pagar una multa por omiso a la instalación de mesa que asciende a S/.207.50.



La cifra es la misma si eres miembro de mesa titular o miembro suplente.



¿QUÉ PASA SI NO VOTAS Y NO CUMPLES COMO MIEMBRO DE MESA?



Si pensabas que se pagaba solo la multa de mayor cifra, estás equivocado. Si no cumples con la función de miembro de mesa y a la vez no votas, te harás acreedor de dos multas (una por omiso a instalación de mesa y la otra por omiso al sufragio). Es decir que pagarás S/.207.50 más la multa por clasificación de tu distrito.



ESTA ES LA CÉDULA DE SUFRAGIO



Este domingo se oficializó la aprobación de la cédula de sufragio de votación manual y el el diseño de la cédula de votación electrónica para el Referéndum Nacional 2018 que se realizará el domingo 9 de diciembre por anuncio del mandatario Martín Vizcarra.

Esta es la cédula manual para el Referéndum 2018 que se llevará a cabo el 9 de diciembre. (El Peruano) Esta es la cédula manual para el Referéndum 2018 que se llevará a cabo el 9 de diciembre. (El Peruano)

ESTAS SON LAS PREGUNTAS DEL REFERÉNDUM



1. ¿Aprueba la reforma constitucional sobre la conformación y funciones de la Junta Nacional de Justicia, antes Consejo Nacional de la Magistratura?



2. ¿Aprueba la reforma constitucional que regula el financiamiento de organizaciones políticas?



3. ¿Aprueba la reforma constitucional que prohíbe la reelección inmediata de parlamentarios de la República?



4. ¿Aprueba la reforma constitucional que establece la bicameralidad en el Congreso de la República?

SI CUMPLES 18 AÑOS EL 9 DE DICIEMBRE, TENDRÁS QUE IR A VOTAR



El Jurado Nacional de Elecciones publicó esta mañana en el diario El Peruano una resolución que, entre otras cosas, indica que los jóvenes que cumplan 18 años este 9 de diciembre tendrán que ejercer su voto en el Referéndum.