La Defensoría del Pueblo advirtió sobre la necesidad de contar con mayor número de profesionales de la salud, equipos de protección personal y pruebas de descarte de COVID-19 en 10 establecimientos de salud de la región Puno .

Según la institución, los centros de salud sí cuentan con stock de medicamentos para el tratamiento de COVID-19; no obstante, el número de pruebas de descarte es insuficiente. A ello se agrega que solo tres cuentan con ambulancias en caso requieren hacer referencias a hospitales de mayor complejidad.

Asimismo se identificó que el conjunto de pruebas que se encontró en dichos establecimientos resulta insuficiente, más aún porque se han dejado de usar las pruebas serológicas y la provincia de Puno fue declarada en situación de riesgo extremo.

Jacinto Ticona, jefe de la oficina de la Defensoría del Pueblo en Puno, indicó que del total de centros de salud de atención COVID-19 inspeccionados, cinco brindan el servicio a través de teléfono, y otras cinco, realizan visitas domiciliarias.

“En nueve de ellos, se identificó que la población asiste para el tratamiento de sus enfermedades, aunque en cantidades menores a lo normal debido al temor de contagiarse”, precisó.

La Defensoría informó de estos hallazgos a la Diresa y la Red de Salud de Puno a fin de que puedan adoptar las acciones necesarias para superar las deficiencias encontradas.

“Si bien ha habido una leve mejora con respecto a meses anteriores, se necesita que la Dirección Regional de Salud (Diresa) y la Red de Salud de Puno incrementen personal y equipamiento para atender oportunamente a las personas con COVID-19”, añadió Ticona.

Es preciso indicar que los centros de salud supervisados fueron José Antonio Encinas y Simón Bolívar de la ciudad de Puno; Acora, Laraqueri, Chucuito, Capachica, los cuatro de la provincia de Puno; el C. S. de Copani, de la provincia de Yunguyo; C. S. de Moho, provincia de Moho; C. S. de San Gabán de la provincia de Carabaya y el C. S. San Juan de Oro, de la provincia de Sandia.

#Puno 📢 Urgen más profesionales para tratar a pacientes con #COVID_19 en establecimientos de salud. Advertimos falta de pruebas de descarte y equipos de protección para el personal. 👉https://t.co/y7fsI1sfgN #DerechoALaSalud #EmergenciaSanitaria pic.twitter.com/3lgleCczvZ — Defensoría Perú (@Defensoria_Peru) March 1, 2021

