El Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual Intelectual (Indecopi) abrió una investigación preliminar a la Pontificia Universidad Católica del Perú , tras las denuncias de cobros indebidos que esta casa de estudios realizó a sus alumnos y ex alumnos.

De acuerdo con el diario El Comercio, el comunicado emitido por la institución señala que la pesquisa permitirá identificar indicios de posibles infracciones a los derechos de los consumidores, en este caso a los estudiantes de la referida universidad.

Como se recuerda, durante esta semana cientos de alumnos y ex alumnos de la Pontificia Universidad Católica del Perú se pronunciaron a través de las redes sociales para comunicar que el prestigioso centro de estudios está devolviendo dinero que no debió cobrar como 'moras'.

El prestigioso centro de estudios venía cobrando medio crédito por demoras en los pagos de las boletas, ignorando lo estipulado por el Banco Central de Reserva, que ya tiene establecida una tasa de interés.

Estudiantes se pronuncian

Son miles de soles que la PUCP cobró por la demora en el pago de pensiones. Por tal motivo, la Federación de Estudiantes de la Pontificia Universidad Católica del Perú (FEPUCP), emitió un comunicado exigiendo respuesta por parte de las autoridades.

En él, los jóvenes estudiantes exigen "la devolución de los montos indebidos cobrados ilegalmente" así como las disculpas públicas del equipo rectoral frente a toda la comunidad estudiantil.

La organización también señala que debe existir una sanción para los responsables, es decir, para quienes dirigen y han dirigido la política económica de la universidad "que ha permitido estos cobros de manera sistemática".

Hasta el momento la Pontificia Universidad Católica del Perú no se ha pronunciado tras la ola denuncias, pero se sabe que desde el día miércoles 28 de noviembre viene devolviendo dinero cobrado a alumnos y ex alumnos entre los años 2016 y 2018, incluso si no han reclamado.