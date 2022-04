El presidente Pedro Castillo llegó a la ciudad de Huancayo (Junín), para liderar la sesión descentralizada del Consejo de Ministros, tras las protestas de transportistas de carga pesada y agricultores. La presencia del jefe de Estado fue confirmada por Presidencia de la República.

Debido a los hechos de violencia registrados el sábado pasado en Huancayo, el Ejecutivo junto al Gobierno Regional de Junín han tomado medidas extremas ante la llegada de una comitiva del Ejecutivo, y entre los integrantes de este grupo figura el primer ministro Aníbal Torres.

Pasadas las 9:30 a.m. de hoy jueves 7 de abril, se dio inicio al IV Consejo de Ministros Descentralizado en Huancayo y trabaja la Agenda de Desarrollo Territorial de la región Junín. El evento se desarrolla en el coliseo Wanka.

Además se abordará y dará solución a la problemática agraria, de transporte, socioeconómica y de seguridad.

“La Agenda de Desarrollo Territorial de Junín permitirá atender y dar solución a la problemática que enfrenta la región en agricultura, transportes, seguridad ciudadana y temas socioeconómicos”, indica el comunicado de Presidencia.

Hasta la región Junín llegaron la vicepresidenta y ministra de Desarrollo e Inclusión Social, Dina Boluarte; la ministra de Trabajo, Betssy Chávez; el ministro de Cultura, Alejandro Salas, entre otros, según imágenes difundidas por la Presidencia del Consejo de Ministros.

Se inició el IV Consejo de Ministros Descentralizado en la ciudad de Huancayo, Junín, con la participación del premier Aníbal Torres, ministros de Estado, congresistas, el gobernador regional, autoridades locales, el cardenal Pedro Barreto y dirigentes.

Incidentes

Desde tempranas horas diversos dirigentes han denunciado que no se les permite el ingreso al coliseo Wanka, donde será la reunión.

“Como ciudadanos nosotros estamos viniendo pacíficamente para poder ingresar, ahí están las comunidades campesinas con sus representantes y no les están dejando ingresar. Lo que queremos es que se ingresen los verdaderos representantes del pueblo para que puedan dialogar con el presidente. Todos son representantes y acreditados por sus comunidades. Son cerca de 20 personas”, detalló a Latina el teniente gobernador de Auquimarca.

De acuerdo al matinal, ayer hubo una reunión en la macrorregión con representantes y delegaciones de los gremios que iban a participar de esta reunión, a quienes se les dio una credencial. Según los dirigentes que no pueden ingresar al coliseo, ellos no tenían conocimiento de dicho encuentro, por lo que no cuentan con ese documento.

