Un escenario que, hasta hace algunos meses, parecía cosa del pasado, es hoy realidad: Perú cierra el primer año de clasificatorias en último lugar, habiendo sumado sólo 2 puntos de 18 posibles. La ‘bicolor’ está a la deriva, sin saber a qué juega y, peor aún, cómo competir. No sólo con la mejor versión de Venezuela, sino con todos los que se le pusieron al frente.

MIRA TAMBIÉN: Oliver Sonne en la mira de extorsionadores en el Perú tras filtración de su WhatsApp

La ‘blanquirroja’ se reencontró con el gol, pero ello de nada sirve, si es que no se puede sostener el resultado cuando las papas queman. No pudimos soportar la embestida de la visita al comienzo del segundo tiempo, y se le volvieron a colar por las bandas: Savarino aprovechó una incursión de Machís por la derecha, y marcó el empate. Los cambios, como en otras ocasiones, no pudieron revertir la situación. Lo más destacable fue el hincha, que no abandonó en las malas y pagó una de las entradas más caras de Sudamérica, pero que no pudo ver su aliento recompensado nuevamente, y terminó coreando: “fuera Reynoso”.

La actitud está (y de seguro el trabajo también), pero ya no quedan dudas de que no se orienta a la dirección correcta. Existe más de una forma de sumar los puntos necesarios para clasificar, pero la empleada por Reynoso -cualquiera que fuera- solo augura llevarnos al abismo. Podemos unirnos en un solo puño, pero de nada servirá si estamos tirando golpes al aire en la oscuridad.