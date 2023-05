El 44% de las personas que vive en Perú señaló que estarían dispuestas a pagar más por el alquiler de una vivienda si esta le aceptara tener a sus mascotas, de acuerdo a la última encuesta elaborada por el portal inmobiliario Adondevivir sobre la convivencia con los engreídos de casa. Siete de cada 10 personas ha señalado que desde que los tiene, le cuesta más encontrar una vivienda que los acepte, y solo un 30% señaló que no tiene este problema.

El informe reveló que un 89% de los inquilinos encuestados en el Perú está en desacuerdo con que existan limitaciones que prohíban la tenencia de animales domésticos en el contrato de alquiler. E incluso, un 80% de los propietarios de los inmuebles ha señalado que permitirían tener mascotas en su propiedad, solo un 20% manifestó lo contrario.

“La tenencia de mascotas en la actualidad resulta casi inevitable, por lo que poner restricciones sobre su tenencia a futuros inquilinos termina limitando las posibilidades de rentarlo. Sin embargo, sí es importante establecer reglas claras para evitar que el inmueble termine dañado, o la garantía que permita restaurar cualquier inconveniente. Todo ello debe ser siempre conversado y establecido en el contrato de arrendamiento”, precisó Luciano Barredo, gerente de marketing de Navent, dueña de Adondevivir.

Entre las razones por las que las personas indicaron que no permitirían el acceso a las mascotas de los inquilinos están que arruinan el inmueble (27%), porque generan ruidos molestos (18%), por reglamento del edificio (12%), porque no hay espacios verdes (12%), porque son sucios (12%), entre otros (18%).

¿Qué prefieren los peruanos?

En el Perú, el 80% de los inquilinos tiene mascotas en su hogar; el 61% de ellos tiene perros; 35%, gatos; 1%, peces; y un 3%, otro tipo de mascota. Asimismo, el 45% de los encuestados indicó que tiene una sola mascota; 25%, dos; 14%, tres; y un 16% de cuatro a más.

En el caso de quienes señalaron no tener animales de compañía en sus hogares, destacan que se debe a que no tienen el tiempo necesario para cuidarlos (41%), no tienen suficiente espacio (16%), no les interesa (5%), son alérgicos (3%), entre otras razones (35%).

Finalmente, se les consultó si percibieron algún cambio en la aceptación de las mascotas en los últimos años, 33% mencionó que sí y que cada vez están en más lugares públicos; 28% que ahora se les tiene más consideraciones en restaurantes y locales comerciales; 18% que ahora es más fácil encontrar un lugar para vivir con ellos; 14% opina lo contrario y que cada vez es más difícil encontrar donde los acepten; mientras que un 7% siente que no cambió nada.

