Maritza Garrido Lecca y sus primeras declaraciones tras su captura [VIDEO]

"No tengo nada de lo que arrepentirme", clara, directa y sin pizca de culpa se mostró la terrorista Maritza Garrido Lecca en una entrevista años después de su encarcelamiento tras esconder al líder de Sendero Luminoso, Abimael Guzmán.

Este lunes 11, Maritza Garrido Lecca saldrá en libertad tras 25 años de cárcel, pero estará en la mira de todos los peruanos que recuerdan las brutales escenas de sangre, tristeza y rabia que dejó el terrorismo.

Un reportaje de Cuarto Poder reveló esta noche las primeras declaraciones que brindó Maritza Garrido Lecca tras su captura el 12 de setiembre de 1992 y aunque se mostró desafiante para la prensa gritando consignas terroristas, días después negó tener alguna vinculación con la cúpula de Sendero Luminoso.

Primeras declaraciones de Maritza Garrido Lecca. (Cuarto Poder)

El 25 de setiembre tras ser acorralada por la evidencia del seguimiento, Garrido Lecca contó en el atestado policial —elaborados por la dirección contra el terrorismo de la Dircote de 1992— que le había alquilado el segundo piso del inmueble a Rayda Oscate, sin saber que se trataba de Elena Iparraguirre, esposa del sanguinario Abimael Guzmán.

"La explicación única que encuentra sobre este aspecto es que supone que la señora Rayda Oscate, a quien subarrendé parte del inmueble, los haya introducido a la vivienda subalquilada, obviamente sin conocimiento mío y menos con sentimiento. No me es posible aceptar que esos personajes hayan podido ingresar con conocimiento mío aparte de no conocerlos, al no compartir ideas ni tener vinculación con ellas", dijo Maritza.

Respecto a las consignas terroristas que gritó cuando fue detenida, brindó una cuestionada explicación en al que le atribuyó la culpa a la tensión que vivió.

"Todo ha sido producto de la desesperación y la tensión cargada durante más de 12 horas, después de haber sido sujeto de griteríos y escándalos junto a las personas con las cuales estaba mezclada. Es que al ver que levantaron el brazo en forma inconsciente lo había levantado sin medir las consecuencias e implicancias que este acto pudiera contener", agregó