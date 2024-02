Hoy se cumplen cinco días desde que el distrito de Iñapari, en la provincia de Tahuamanu (Madre de Dios), quedara completamente inundado no solo por las intensas lluvias en esa zona, sino también por el desborde de los ríos Acre y Yaverija, que, además de pasar por nuestro territorio, cruzan los países de Brasil y Bolivia.

AFECTACIONES

La comunidad nativa de Bélgica ha sido la más perjudicada, pues ha quedado totalmente incomunicada; es decir, donde antes se podía caminar con normalidad, hoy solo es posible transitar a través de pequeños botes, ya que el agua ha llegado a cubrir casi un cuerpo humano entero.

Si bien no hay vidas humanas que lamentar, hasta el cierre de esta nota, en este sector rural, más la zona urbana de la ciudad, se alcanza las 560 viviendas afectadas y 2,800 personas damnificadas. El congresista por Madre de Dios, Eduardo Salhuana, contó la situación en la que viven.

“Se ha extendido al 90% de la ciudad. No hay servicios públicos. La municipalidad está inundada, los colegios también. No hay servicios de agua; no hay energía eléctrica. Lógicamente es una ciudad desabastecida en este momento”, dijo a RPP.

¿Y LA PREVENCIÓN?

De acuerdo a Enrique Muñoz, gerente general del Gobierno Regional de Madre de Dios, se había evaluado desde 2013 la reubicación de toda la población de Iñapari a otro terreno, pero no obtuvieron éxito. Agregó que se hizo la alerta temprana, aunque explicó que el municipio tenía dificultades para atender.

“No ha tenido una sola máquina operativa para atender. Por eso la evacuación se hizo con equipos del Proyecto Especial de Madre de Dios, en el distrito de Iberia, a una hora de distancia de Iñapari”, manifestó.

AYUDA

Hasta el momento, son 62 familias las que han sido trasladadas a un albergue temporal instalado en el parque Bernardo Cardozo, donde se hace la entrega de bienes de ayuda humanitaria (BAH), agua potable, alimentos y vestuario.

Sin embargo, la magnitud del problema los ha superado, por lo que piden apoyo del Gobierno central.

TENGA EN CUENTA:

·Indeci viene coordinando acciones para contar con una cisterna, 7 motobombas, herramientas y personal del Ejército, pero estas acciones se llevarán a cabo una vez que el nivel de los ríos haya descendido por completo, lo cual se espera que ocurra en dos días.





