Un efectivo policial identificado como Frank Paquioma Noriega (33) destacado en la comisaria sectorial “El Estrecho” ubicada en Loreto frontera con Colombia, rindió un examen de suficiencia profesional logrando obtener el grado de contador. Pero esto no se habría producido sin el poyo del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis) que a través del Tambo San Antonio del Estrecho del Programa Nacional PAIS permitió que el policía utilice la plataforma zoom y cumplir su objetivo.

“He concluido mi carrera al haber obtenido el grado académico de contador público. Me siento muy feliz, mi madre ha derramado lágrimas de orgullo, alegría y satisfacción. Mis colegas me han felicitado”, indicó.

Paquioma fue destacado desde febrero de este año a la IV Macro Región Policial en el Centro Poblado San Antonio del Estrecho, considerada como una zona de difícil acceso ubicada en la frontera con Colombia y a 15 días de navegación desde la ciudad de Iquitos.

Al policía se le brindó todas las facilidades para poder cumplir su sueño de graduarse como contador.

Mientras realizaba sus labores en la institución (PNP), logró cursar la carrera de Contabilidad en la Universidad Nacional de la Amazonía, y estaba a la espera de rendir el examen de suficiencia profesional para acceder al grado de contador.

Él explicó que durante la época de cuarentena dividía su tiempo entre el trabajo y su preparación académica en sus horas de descanso. Añadió que tras aprobar el examen escrito en Iquitos solicitó vacaciones porque estaba a la espera de la fecha para el examen oral, pero debido por el coronavirus esto se fue prolongando. En un momento, pensó que no podría realizar su examen de suficiencia.

Pero ante esa situación, en la comisaría le aconsejaron ir al Tambo para indagar sobre el acceso a internet, allí los profesionales del programa PAIS del Midis le facilitaron las instalaciones, los equipos de cómputo y todo lo necesario para que pueda rendir el examen virtual de suficiencia profesional.

Esta fue la primera reacción del efectivo policial tras ser aprobado en el examen.

“El tambo está a cinco minutos de la comisaría, y con apoyo del personal pudimos coordinar los detalles para rendir mi examen vía Zoom. Me conecté al internet desde mi laptop y no se presentó ningún problema”, sostuvo el efectivo.

En el Tambo San Antonio del Estrecho, Frank obtuvo el grado de contador público y juró frente al jurado de la universidad, a través de la pantalla del ordenador.

