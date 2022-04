La relevancia de estudiar idiomas en el plano profesional es una realidad ineludible. Actualmente, el inglés es el idioma extranjero favorito para los peruanos y su dominio es fundamental para el desarrollo laboral y personal.

De acuerdo con el Centro de Idiomas de SENATI, en el 2021 se tuvo 22,489 alumnos a nivel nacional estudiando inglés. Entre las regiones que presentan una mayor cantidad de estos estudiantes se encuentran Lima, Ucayali, Huánuco, Ica y Arequipa.

“El inglés se ha convertido en un requisito indispensable para muchas empresas al momento de contratar nuevos colaboradores; esto también se ve reflejado en profesionales técnicos que, en muchos casos, trabajan para empresas internacionales tanto dentro como fuera de nuestro país. Por ello, a través de la virtualidad, seguimos enseñando este idioma, alcanzando a mayores ciudades en nuestro país y brindándoles este servicio a las personas que deseen aprender y dominar el idioma”, menciona Catherine Mendoza, Coordinadora Nacional del Centro de Idiomas SENATI.

Beneficios de estudiar inglés:

Incrementa tus oportunidades de encontrar trabajo y ser mejor remunerado.

Posibilidad de adquirir nuevas capacidades y habilidades y un mayor alcance en conocimientos de otras culturas.

Mayor acceso a la información y actualización de tus competencias laborales.

Emprender negocios en otras áreas comerciales en diferentes países.

Como parte del compromiso por la excelencia en la enseñanza de este idioma, el Centro de Idiomas SENATI realizó una alianza con Omnia, una entidad educativa conjunta multisectorial finlandesa, con la cual se hizo un intercambio lingüístico entre los alumnos del nivel intermedio y avanzado de cada institución. Por parte, de SENATI participaron alumnos de las sedes de Arequipa - Puno y de Ucayali - Huánuco con tres y ocho participantes cada uno.

Asimismo, desde el año pasado, SENATI viene impartiendo la enseñanza de inglés para 2,005 alumnos del primer, segundo y tercer año del Instituto de Educación Superior Tecnológico Público Naval - CITEN, con la finalidad de capacitarlos en el idioma y lograr que puedan obtener la certificación internacional TOEFL ITP. Esta enseñanza se desarrollará hasta el 2023.

Testimonio de nuestros estudiantes:

Celina Flores

“Personalmente, el intercambio fue una experiencia muy gratificante que marcó este año de mi vida. Me encantó el hecho de poder hablar frente a frente con un estudiante finlandés sin ningún profesor en la reunión separada. El aprendizaje fue el saber que el inglés me sirve para comunicarme en otras partes del mundo y además al practicarlo con otras personas, confirmo que mi nivel es bueno y me sirve. Recomiendo la repetición de este intercambio virtual porque, en pocas palabras, fue una experiencia enriquecedora”

Darío Bedoya Chuchón

“Fue una experiencia muy cercana a la globalización, debido a que vengo estudiando situaciones que tienen que ver con el mercado europeo y poder haber compartido esas sesiones con nuestros compañeros de Finlandia fue muy reconfortante, pues me ayudaron a comprender que el mundo es más accesible de lo que pensaba. Además, me mostraron que no somos culturas tan diferentes y podemos estrechar lazos académicos y laborales”.

