Tras difundirse un cruel video de un joven huanuqueño identificado como Silvano Oblitas Cántaro Tolentino (19), quien fue vilmente lanzado desde un puente por presuntos extranjeros venezolanos, la hermana de la víctima contó que los hechos ocurrieron en Colombia , lugar en donde su pariente viajó para comprar mercadería (ropa) pero terminó siendo estafado.

Se trata de Janet Cántaro Tolentino, quien reside en Huánuco e informó que su hermano viajó a Colombia, junto a un ciudadano colombiano llamado ´Andrés´, el pasado 25 de enero. Se dirigieron al municipio de Medellín en donde Silvano Oblitas pretendía comprar ropa para venderla en Perú.

“Fue con el motivo de traer mercadería, ropas. Se llevó el monto de cinco mil soles para comprar ropa y traer a Perú”, dijo Janet Cántaro al Diario Correo.

ESTAFA

Desafortunadamente, su familiar fue estafado por su propia pareja de viaje, quien lo dejó sin sus pertenencias y sin dinero en un país que desconocía. “Hace una semana atrás me llamó diciéndome que su amigo lo dejó solo en Medellín (Colombia), sin nada, sin sus cosas”, explicó la afectada mujer.

Ella se comunicó por última vez con Silvano Oblitas el pasado 10 de febrero, cuando este la llamó desesperadamente para pedirle dinero porque se había quedado sin ningún sol en dicho país.

“Me dijo ‘Janet, por favor, me quedé sin nada acá. Envíame dinero, por favor’. Eran las ocho de la noche. Le dije que mañana en la mañanita le depositaba, que me mande la cuenta que iba a hacer lo posible. Al día siguiente ya no se conectó. Le escribí, le llamé y ya no contestaba el teléfono”, sostuvo.

Además, Janet Cántaro no sabe si su hermano falleció o sigue con vida, tampoco sabe en donde ocurrieron los hechos. Asimismo, pidió justicia a las autoridades colombianas y se acercó este lunes 15 de febrero al Departamento de Investigación Criminal (Depincri) para denunciar los lamentables sucesos.

¿Quién era Silvano Oblitas Cántaro Tolentino?

Era un joven de 19 años que vivía en Huánuco, decidió abandonar sus estudios de cuarto de secundaria hace un año y medio para viajar hacia Lima con el motivo de trabajar y ayudar a su familia.

Hasta enero del presente año laboraba en el mercado mayorista de Santa Anita, en la sección de papas. “Según me comentó él, tenía permiso el mes de enero y febrero, es por eso que aprovechó esa situación para viajar allá (a Colombia)”, añadió su hermana.

¿Qué se sabe del colombiano Andrés?

Janet Cántaro comentó que su hermano conoció al extranjero, cuya identidad completa no es conocida hasta el momento, en el mercado mayorista, donde trabajaba en otra sección.

Andrés habría convencido a Silvano Oblitas Cántaro Tolentino de viajar a Colombia para comprar ropa debido a que “allá las cosas están más baratas”.

La hermana de la víctima también aseveró que el colombiano habló con ella desde el celular de su pariente y le dijo que todo estaba bien, que no se preocupara.

VIDEO QUE LE ENVIÓ A SU HERMANA

